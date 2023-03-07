A苗園圃：傾心事和講故事

「為什麼世上要有考試」

「媽媽，我覺得現在的人生階段很難過，為什麼世界上要有考試？呈分試給我很大的壓力，我不想考試……」正常反應會向小強說一番大道理，什麼考試是給予我們機會去認真溫習，從應對試題施展所學，過程中腦筋要翻騰又急轉彎，絕對是鞏固知識的最佳方法……可是，我沒有這樣說，當我還思考怎安撫他「難過人生」感受時，他接着說：「考好呈分試為的是上好中學，上好中學是為了升大學，讀大學為的是找份好工作。人生奮鬥是為了安穩生活，但富貴人自出生以來就不用奮鬥，不需要捱苦；貧窮人卻要拚命地幹，非常艱苦……媽媽，到底這世上富貴和貧窮的起源是怎樣的？」

我即時想起C叔叔的成長經歷，決定向小強講述他的故事。「C叔叔小時候家境貧困，住在舊區公共屋邨，一家大小全靠他爸爸做銀行保安員的一份薪水養活。C叔叔的年代要入大學不是易事，第一次失落了；但他未因錯敗跌倒，反而再接再厲，全力以赴，在第二次給他考上心儀的香港大學！踏入社會以後，從低做起，盡心盡力服務所屬公司，獲上司賞識，不久便獲擔重要角色。C叔叔曾工作過的公司可厲害呢，上天下地的服務都有……」聽着聽着，小強開始明白出身寒微的人，並非如他想像般無止境賣命打拼辛苦地活着，他們也有機會活出安穩與希望。

富貴不等於毋須努力

小強認為做富貴的人好，他們不用為將來生活憂心，所以不需要寒窗苦讀，於是我接着說：「新聞也看過不少，一些出生富貴家庭的人，從小飯來張口便可，珍惜二字難學懂，揮霍習性較易養成。長輩會有離世一天，豐厚家產也有耗盡日子，如果孩子從小沒努力過，知識與技能都欠奉，那他們的下場可慘了！」他理解到富貴未必是祝福，富貴不等於毋須努力。

我繼續向他說C叔叔的故事——憑着毅力和努力，他積極走出困境。在他經濟條件轉佳，照顧家人穩妥的情况下，他開始展現愛心，向弱勢社群輸送溫暖和希望。多年來他捐助內地山區孩子上學讀書，當中不少奮發圖強，最終圓夢考上大學的感人例子，C叔叔就是港版「長腿叔叔」。農曆新年期間，他會在街上四處游走，尋找清潔工友身影，為了向他們派發利市，感激這班為香港清潔衛生走在最前線的人。捐血可以救人，C叔叔至今捐血次數已達61次……

我喜愛用講故事形式來溝通，由孩子自己領略箇中道理。故事講完了，感覺小強壓力的心事好像沒那麼沉重，因為他問：「C叔叔很厲害啊，聽說他已退休，可以請他幫我補習嗎？」

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第439期]