小學雞媽媽：少女成長日記

女兒逢周三和周末返家，每次都帶回一堆事情要分享，像是，同學甲在除夕夜跟小男友分手了，青澀的失戀很傷懷；害羞的同學乙原來會跳韓流熱舞，躲起來悄悄教她；考試前同寢同學組成溫習小組，夜裏潛伏在廁所不出來，待教師關燈後，才拉出一個個小垃圾桶當櫈子，圍成一圈用手機電筒溫習；為預備班際表演，大伙兒半夜偷偷爬出窗外，到學校的操場練歌，感覺危險又自由……嗯，最後一項可不是女兒主動分享的。那一回，她被教師發現，然後得認真地寫悔過書，但說起回憶還是快意。

從犯錯中認識世界

本周的最新分享是，她與另外兩個同學在宿舍玩撲克牌。撲克是宿舍的違禁品，因為大人對它只有賭博的想像，可是孩子們大概悶得發慌，決定動手製作。她們分工，二人負責裁開筆記用的大卡紙，一個負責寫數字和畫花式。好不容易，52張牌一一做好了，但才開玩，便發現把數字和花式畫在紙片中央，拿在手裏完全無法讀牌。她們從善如流加工改良，在紙片對角做標示。上手卻又發現自己錯把對角的數字朝往同一方向，於是有時得歪着頭來看牌。

娃兒們笑作一團，最後誰輸誰贏都不重要了，那些「蝦碌」才最深刻。她們也從實作中看到，撲克牌設計的每個細節，原來都事出有因。說穿了，犯錯本來就是我們認識世界的其中一個方式。

小空隙裏找到樂子

然而，宿舍生活也不盡是刺激的。台灣考試壓力大，上課時間長，晚上還有夜讀時間，宿舍規定多，不能用手機，不能帶零食……留下來的自由很稀罕，枯燥更是尋常。可是，愛自由的小靈魂，總會在小小的空隙裏，找到自己的樂子。

至於媽媽，也彷彿在女兒風暴似的青春期裏，摸索到一個剛好的距離：女兒每周回家2次，讓媽媽成為可信任的傾訴對象多一點點，被當作要掙脫的反叛對象少一點點。我明白孩子分享的當然不是她的全部，因為有小秘密才是少女。也因為這個緣故，女兒每次回家時嘰嘰呱呱，沒完沒了，我的內心小劇場都期待又感恩。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第439期]