英倫助鄰：英國教師罷工全面睇

「罷工」在香港來說並非常事，發生在教育界就更加罕見。這除了是因為待遇和文化不同之外，更重要是罷工在英國有充分的法律保障。

在香港，一個學位教師的頂薪可以去到約75,000港元1個月；但英國的教師平均只有約39,000英鎊1年（約30,500港元1個月），若以稅後實際計算，其實際收入的分別就更加大。有機構（the Institute for Fiscal Studies，IFS）就更加計算出英國教師在2010年至今扣除通脹後的實質薪酬平均下跌了12%！

學校作出相應安排保障學生

在英國，教師不是工會會員仍可選擇支持是次罷工；若是該會會員也有選擇參加與否的權利，不是必須跟隨；但若你是私校教師就不能參與是次罷工了，因為今次的行動對象是針對政府資助。

既然是罷工，教師就有權不上學，亦毋須提前預備課業或之後追補有關課堂；於是責任就落在校長及學校管理層上，學校有需要盡力保持學校開放或作相關安排。如果連校長或管理團隊都參與罷工，有關安排需要由辦學團體甚至地方政府介入處理。

教師罷工受到法律保障，所以不會被學校秋後算帳，但罷工日是無薪的，薪金將會按比例被扣減。

既然教師罷工事在必行，許多學校都一早安排好了如何應對；在不夠人手下會盡量安排必須上學的班級繼續上學，如公開試班（Year 11、13）；對於不能上學留在家中的學生，學生亦多會被安排一些網上功課在家完成。學校更要繼續確保相關學生得到應有福利，例如可能要額外送飯盒給領免費飯餐的學生。

那學生家長又可以如何應對呢？按有關規定，工會會預先通知學校有幾多教師參與罷工，而學校亦會因應情况預先通知受影響的家長。英國法例保障家長可以因應學校罷工需要留家照顧子女為理由，申請年假或無薪假，僱主不能拒絕。所以在這整個機制和文化經驗之下，社會都有一定共識，大家會因應情况去紓緩有關影響。

不過大家要留意，教師可以選擇是否參與，但若非老師（如家長或其他人士）參與就不受法律保障。所以儘管家長支持是次罷工，亦不要跟在示威的教師站在一起叫口號啊！

文：Eiffel

作者簡介：三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。

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[Happy PaMa 教得樂 第439期]