親子筆陣．玩創校長：以有涯阻無涯，殆已？

在2022年11月，一個名為ChatGPT的語言模型正在逐漸地改變我們的生活，它是由OpenAI所開發出的，是一種基於大規模深度學習的自然語言處理模型，可以通過學習大量的語言資料，產生出具有人類思考能力的文本回覆，生成高質量的回答或文章。

ChatGPT已經在各個領域得到了廣泛的應用，以下列舉其中四個例子：第一個應用是語言生成，ChatGPT可以生成各種文本，包括文章、詩歌、小說等等，對於需要大量文字的工作，ChatGPT可以幫助我們節省時間和人力成本。第二個應用是聊天機器人，ChatGPT可以作為聊天機器人，與人類進行智能對話，並且不斷學習人類的語言和行為模式，讓對話更加自然流暢。第三個應用是知識問答，ChatGPT可以回答各種問題，包括學術問題、常識問題、社交問題等等，使得我們可以更加快速地獲取所需知識。最後一個應用是情感分析，ChatGPT可以分析文本中蘊含的情感，包括喜怒哀樂等，這對於分析消費者的需求和偏好非常有用。

近月來，香港各界都在熱烈討論ChatGPT的應用，香港的教育機構和教育工作者也開始考慮，如何更好地利用AI技術，提高教育質量和效率。但也有部分學校擔心，學生可能會利用ChatGPT來完成功課，影響學生的學習和思考能力，所以已經向學生發出指引，禁止學生使用ChatGPT。雖然這些學校可能已經制定了相關的禁止條款，但是實際上卻很難控制學生的使用行為。因為ChatGPT具有自我學習和自我進化的能力，所以它可以不斷地學習和改進自己，學校根本無法查考學生是否應用ChatGPT。

與AI共存 達至教育目標

那麼，作為教師和家長，我們應該如何面對ChatGPT的應用呢？

要答這道提問，我先要坦誠告訴讀者，你剛閱讀的781個中文字，是我先讓ChatGPT分析了我之前寫過的5篇文章，我再給予非常清晰的「提示」（prompt）各段落內容，由ChatGPT代筆寫出來的文字。因為我具體提供了AI撰寫內容，這781字也通過了3個「防止抄襲」的AI程式，閱讀起來文筆和我寫的相差不大，也再次讓大家以第一身了解AI的強大文字能力。

全球一些頂尖大學如哈佛及耶魯已有清晰指引，給教授及學生如何善用這類內容生成AI於學與教，新加坡教育部亦提出使用AI就像計數機一樣，學生必須要學會如何應用在學習之中。我使用ChatGPT大約3個月，嘗試在學校工作中處理一些繁瑣的行政工作，例如回覆電郵、撰寫家長通告及社交平台帖文等，也有嘗試製作教學計劃及學生課業工作紙，更深刻明白ChatGPT只是根據龐大資料庫中的對比和參考，產出我們老師需要的教材及資訊，而非為學習創造新事物。

雖然我們會擔心一些心智未成熟的學生，可能因貪一時方便，完全在沒有理解學習及功課內容後，便單純把功課要求複製及貼上，請槍用ChatGPT處理，這的確對學生學習造成一定影響。 但我們也要明白到，教育目的是要預備孩子進入他們的未來。使用生成AI是無法逆轉的大趨勢，作為家長及教育工作者，更需要清楚明白人類創作的真正來源是靈感和創造力，而非機器所能模仿的方式，我們不能過度依賴和濫用AI。教育目標是培養學生的能力和素養，學會欣賞世界事物的真善美，而科技只是一種輔助工具，不會取代教育本身的價值和意義。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第439期]