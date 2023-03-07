好去處：鄰近機場新酒店 主題房滿驚喜 Cosplay太空人海盜 親子同樂

文︰顏燕雯

小模特兒：Alvin chow

麗豪航天城酒店雖然坐落大嶼山，但交通卻算方便，只要乘坐機鐵到機場博覽館站，徒步幾分鐘即可到達，而酒店亦有天橋連接至大型商場11 SKIES，估計當商場店舖今年底陸續開幕後，這裏更加熱鬧。說到酒店，乃富豪國際酒店集團品牌，設施配套齊備，包括超過1200間客房，3間餐廳包括中菜廳「玉」、全日餐廳「磊」及地中海菜餐廳「Vivace」，以及露天泳池、平台花園、宴會廳、兒童娛樂空間和主題遊戲室等，不用離開酒店已經可以食到飽、玩到夠！

遊戲室包場 半小時任玩

酒店客房雖然以簡約設計為主，但其中15間專為家庭旅客而設的主題客房卻甚有驚喜，當中包括有賽車歷險、冰雪城堡、海盜奇遇、海底世界、積木層層疊、森林探索等主題，設計花盡心思，如太空主題房中，除了提供小太空人的服裝，還有不同星球的道具給小朋友玩耍和拍照；海盜主題房則有海盜服飾、巨型尋寶圖等道具，就連上下格牀都是一艘巨型海盜船。這些兒童房都連接一間雙人房，讓家長可以在另一間房舒適地休息。不過，要提一提大家，這些主題房間不能指定入住哪一間，由酒店隨機安排，讓住客每次都有不同驚喜；當然，若你已住過某一種主題房，或者不想讓男孩住公主房的話，也可以在訂房時提出要求。

除了主題房，酒店亦設計了5間適合任何年齡客人玩樂的遊戲室，如賽車遊戲、籃球機、巨型棋子等，這些遊戲室可以是入住時付費參與（每節半小時$50），或者隨住宿的套餐附送遊戲時間。遊戲室每節玩樂時間為半小時，重點是一經預約便是「私人包場」，不用跟別人排隊爭玩。

■INFO

麗豪航天城酒店

房價︰園林景觀客房$738起/晚，親子主題房$1640起/晚（另加一服務費，價目以官網顯示為準）

地址︰赤鱲角香港國際機場航展道8號

訂房︰bit.ly/3ExPVV1

查詢︰3556 3213

[Happy PaMa 教得樂 第439期]