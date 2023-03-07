採訪手記：自閉童AI學社交 會變機械人腔？

計劃牽頭人蘇詠芝教授不諱言，除了記者有這個疑惑，用家包括學校、家長，不少劈頭第一句便說︰「我不想我個仔（學生）似機械人！」、「為什麼要用機械人，不用人類呀？」是團隊推廣治療計劃的最大挑戰。但她語重心長解釋，計劃參考過不少文獻，也有研究實證，「我們用機械人不是為gimmick，也不是為用科技而用科技，而是尊重他們（自閉症患者）的特別需要」。

社交情境多變 靠重點字眼回應

蘇詠芝是基於自閉症孩子不愛與人溝通的特性，遂提倡以機械人做小導師，鼓勵小朋友跟機械人演練社交溝通技巧，模仿機械人的對答。記者問她，會否擔心孩子在日常交際中會如鸚鵡學舌般，一字不漏地背誦機械人的台詞？她笑說︰「假如他們可以百分百模仿到機械人的對話，我會很開心，但事實並不如此。」蘇詠芝表示，自閉症學童一般都不懂背對白，所以人類導師會盡量帶出對話中的重點字眼，例如閒聊飲食話題時，可以問對方︰「去了哪裏吃」、「吃了什麼」等。但她承認，社交情境多變，機械人沒可能完全涵蓋，唯望孩子在多聽多說下，能靠着重點字眼，給予外界一些回應。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第439期]