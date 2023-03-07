與別不童：機械人演活日常情景 最佳學習伙伴 AI「小星」讓自閉童學懂溝通

文︰沈雅詩

「你好！我叫親睿，你叫什麼名字呀？我們可以做朋友嗎？」這類社交開場白，對4、5歲的「地球」兒童來說，可說是易如反掌，但對來自「星球」的親睿來說，曾經困難重重。

今年7歲的親睿，在2歲8個月大時，經衛生署兒童體能智力測驗中心（CAC）評定患有自閉症、專注力失調/過度活躍症、發展遲緩，還有語言發展遲緩，媽媽Muse以「大落後」來形容女兒當時狀况，「不論CAC或其他心理學家，都指親睿的語言發展比同齡遲緩約1年半，她不懂和別人打開話匣子，亦欠缺社交技巧。換着以前，她想和其他人做朋友，就只懂『死跟』着對方，所以經常嚇怕人。但多得『小星』、『綠豆』不斷教她，現在親睿『叻』了很多，曉得先自我介紹，無論在學校或家長資源中心，也開始交到朋友了」。

機械人劃一聲調 學童較安心

Muse口中的「小星」、「綠豆」，其實是中大教育心理學系蘇詠芝教授和團隊最新引進的一批AI社交機械人，它們的任務，是通過話劇，演繹日常生活情景，教導自閉症兒童社交和溝通技巧。剛獲國際自閉症研究學會（INSAR）委任為「國際領袖」、亦是香港唯一代表的蘇詠芝，早在2015年，已經開展社交機械人教學計劃，由第一代主要用來示範人類手勢和肢體語言，到第二代用來演出創作性話劇，乃至今天的「機哥伴小星」（RABI）計劃，她一直深信，無脾氣、能夠不斷重複、可預計的機械人，是自閉症兒童的最佳學習伙伴。

「自閉症孩子本身與人的溝通動機已經很低，而且他們的學習模式，是需要重複一致的指令、有可預計的對話，這方面人類老師是比較難做到的，因為我們就算講同一番說話，都難以確保每次的聲調、語氣都是一模一樣的，但機械人在這方面就做得到，小朋友便會比較安心。」

但回歸起點，為什麼純粹「傾偈」，都要刻意去教、去學呢？蘇詠芝解釋︰「很多人都誤解，以為自閉症孩子活在自己的世界，只要推他出去、多接觸人，就會慢慢有進步，但其實是不行的。這類小朋友根本不懂得透過觀察去學習一種技能，他不會自自然然就學到，必須通過演練的方式才吸收得到。」那誰負責跟他們演練呢？她說，既然知道自閉症兒童無興趣跟人接觸，那單單使用真人導師作為他們唯一的溝通媒介，並非上策，因此需要以社交機械人介入治療方案。

發現「放空遊魂」 立即提醒

RABI計劃使用可編程機械人，並配合團隊設計的教材和課程，可用廣東話、普通話或英語，跟3至18歲、有不同學習需要和不同語言能力的學童溝通。而機械人更可利用鏡頭實時偵測學童的眼神，當AI通過視覺運算發現小朋友正在「放空」、「遊魂」時，便會馬上指令機械人作出提示，提醒學童要專心聆聽。

蘇詠芝指出，自閉症兒童存在很大的個別差異，為回應他們的需要，RABI計劃建構了一個範圍非常廣闊的課程，「由基礎班的個人自理、提出請求，到初級班的友善行為、日常生活用語，以至中級班的情緒解讀和表達，再到高級班的對話溝通、敘事，甚至乎進階班的職業訓練，以及一些特別題材，例如性教育、面對欺凌等，課程都有涉獵」。

導師從旁配合 「人機合一」

不過，她強調，社交機械人並不能完全取代人類教師，而此計劃的最大特色，正是「人機合一」！「我們的課堂，一般會有2名導師配搭2台機械人，大家各有角色。」簡單來說，2台社交機械人就是演員，負責演出生活處境，而導師就負責帶領課堂，包括解讀情節、提出問題等，「舉例，飾演自閉症兒童的『小星』，經常只用一個『哦』字去回應朋友仔『迪迪』的說話，我們的小朋友看完話劇，他們往往察覺不到『小星』有什麼做得不妥當的，需要導師進一步提問、引導他們思考，然後再透過『小星』重新示範合宜的對話，接着小朋友模仿、做角色扮演，他們才會慢慢掌握到」。

蘇詠芝笑言，導師另一個重任，就是負責「指導」機械人去回答小朋友的即興提問。「小朋友本身的聲音都是難辨別的，加上部分自閉症兒童有言語遲緩，所以機械人暫時未能用上AI語音識辨系統去理解孩子的說話和解答他們的問題。不過，我們的社交機械人都有『文字轉語音』（text to speech）的功能，只要導師即場輸入文字，一樣可以藉機械人的『口』和小朋友對答。」

親睿參加了RABI計劃一年多，Muse見證着女兒的進步，「我覺得她在情緒、說話能力、社交溝通和學習動機等，都有很顯著的改善，而這些轉變，是連當時特殊幼兒中心的老師都察覺到的。幼稚園畢業時，學校的言語治療師替親睿重新做評估，結果是，她的語言和社交能力，已經追回同齡水平」。

追回同齡水平 懂覆述欺凌經過

升上主流小學後，親睿礙於課業繁重，暫時無法參與RABI計劃，但之前課堂所學的，她都有記在心裏。Muse透露，女兒早前在學校被同學欺負，令她驚訝的，是親睿有能力把事件的始末覆述一遍，也表達到自己的感受，「其實升小學之前，RABI課堂正正教過小朋友如何面對校園欺凌，她也看過『小星』搶『綠豆』玩具的話劇，所以當親睿被同學弄爛老師獎給她的擦膠時，她的即時反應雖然也是哭得拆天，但當我引導她回想RABI課堂學過什麼時，她便能夠慢慢冷靜下來，『是啊，哥哥姐姐（導師）教過我的……』她亦很快處理到這件事」。

RABI計劃自2018年開展以來，累計服務逾2200名自閉症兒童，根據團隊的研究指出，學童完成課程訓練後，自閉症嚴重程度減少25%至30%，社交溝通能力則增加20%至25%，而他們對長句子認知的能力也提升20%至30%，以及敘事能力亦提升逾30%。被問及會否推出第四代機械人，蘇詠芝指正在研究當中，「希望將來的機械人，能夠透過偵測兒童的行為舉止，便評估到他的自閉症嚴重程度，再自動調整課程進度，優化訓練進程」。

她和團隊為了幫助更多「星孩」家庭，在2019年創辦了社企「智趣伴星途」，提供個人及到校服務，如欲了解詳情，可瀏覽機構網頁：star-autism.com

[Happy PaMa 教得樂 第439期]