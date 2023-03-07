虛擬新世界：蔗渣價錢食出燒鵝味道？

■蔡：蔡永中

蔡：鄒sir，你有否留意財爺上個月公布的財政預算案提到撥款5000萬加速推動Web 3.0生態圈發展，似乎政府開始「做嘢」。

鄒：咁「大」件事，當然有留意，業界對此還有好大迴響！

蔡：據報政府將舉辦國際大型研討會，讓業界和企業更掌握前沿發展，又推動跨界別業務合作，並舉辦更多青年工作坊，你有什麼意見？

鄒：港府以這個只足夠興建噴水池的價錢推動Web 3.0生態圈發展，實在令業界震驚，想用「蔗渣價錢食出燒鵝味道」，可以稱得上是奇聞！

5000萬元對於Web 3.0這些高科技項目實在是微不足道，用作舉辦大型研討會或是工作坊的效果估計十分有限，主要原因在於Web 3.0元素現階段在香港還未被廣泛認識，單以最容易被公眾接納的「虛擬貨幣」都未能普及，又如何單靠區區數千萬加速Web 3.0生態圈發展，甚至跨界別業務合作呢！

鼓勵Web 3.0應用

蔡：先不談港府是否願意「加碼」，如何能夠把這5000萬元取得最大效益？

鄒：我認為應該務實一點，也將目光放遠一點，現階段將有限資源投放在公眾層面上的推廣，以及鼓勵應用，效益會更明顯，例如可以鼓勵更多商戶接受虛擬幣值付款，又或推動Web 3.0元素的大型公眾活動，這些錢用在更貼地的方向，可以使公眾更容易接受。舉行什麼國際大型研討會，反而令公眾誤以為這些都是高高在上的人才會擁有的玩意，敬而遠之。

蔡：有道理，就好像沙特阿拉伯有心發展足球，都知道不可能求其找個球星，要找就找個超級巨星，所以不惜投資天價請C朗加盟一樣，慳錢結果只會兩頭唔到岸，浪費時間和金錢。話分兩頭，政府於去年10月發表的虛擬資產政策宣言後，市場反應如何？政府應再多做什麼？

鄒：ETF（交易所買賣基金）是香港交易所旗下市場發展最快的業務之一，產品種類於去年亦不斷拓展，愈趨多元化，包括已推出首隻元宇宙ETF、首隻碳期貨ETF及首隻區塊鏈ETF，更首次將ETF納入滬深港通。政策宣言後，去年初至今，香港上市ETF的日均成交額達118億元，按年增長50%。港府這個舉動，雖然相比新加坡已經落後了2年，但總算是可以挽留外資的辦法之一。但老實說，一切問題根源在於普及化，最簡單一句，香港有多少市民真正了解什麼叫虛擬資產，甚至在港交所作虛擬資產ETF交易，相信答案顯而易見。

蔡：我知道你也舉辦元宇宙加實體演唱會，當中涉及很多虛擬資產，可以分享你的經驗嗎？

鄒：我們一直也在研究，例如虛擬偶像成為虛擬資產的價值。我認為政府未來也需要考慮相關跨行業的創新發展，創造更大的社會及市場價值。

蔡：資金當然很重要，但人才可能更關鍵，業界是否有足夠人才，引入人才是否可解決問題？

鄒：人才從來都不會足夠，更何况是Web 3.0這些新興產業。引入人才說起來容易做起來難，尤其是面對全球的競爭下，很多國家及地區都正在搶人才，如何吸引高手助拳，香港政府必須在這方面下點工夫。然而外聘高明只可解決燃眉之急，政府應該兩條腿走路，一方面吸引人才來港，另方面着重本地人才培育，例如積極在中小學推動學生對Web 3.0的興趣及課堂培訓，把本地人才用在本地，這才是長遠的發展方向。

文︰香港數碼資產學會理事鄒健宏×特約記者蔡永中