Deborah Brown繪畫奇光異彩 「孤影」帶路 沐浴加州陽光

邦瀚斯和藝術顧問公司Arodite合辦「Deborah Brown：靜影無聲」藝術展，展出23幅Deborah Brown的精彩作品，讓本港藝術愛好者近距離觀看一幕幕California Dreamin'。

輕快筆觸 高超用色

Deborah Brown在紐約成長，這批作品中有不少也以荷李活電影取景的加州為主題。加州陽光十分出名，不少電影人用鏡頭把其光影透過菲林記錄起來。但當用畫筆在畫布及纖維板上繪畫，要把光影描繪得利落分明難度極高，而Deborah Brown便利用高超用色和筆墨技巧，讓觀眾猶如置身不可思議的國度。

若純粹按主題來說，Deborah Brown畫作多是當地人平凡生活中的日常景象。這系列作品取材自她與愛犬的散步回憶，以極強烈的色彩與光影作為藝術語言，配合律動輕快的筆觸，合成一股極強勁的視覺衝擊，尋常不過的街景也令人耳目一新。有趣的是，主角本人並沒有在畫作中出現，觀眾只能看見拖着小狗的細長斜影，有如卡通片《長腿叔叔》的主角，充滿神秘感。這種佈局十分高明，可讓觀眾以第一身代入當中，以「第一人」的視角在作品的大街小巷中遊歷。

「孤影」深淺層次分明

Deborah Brown居於紐約Brooklyn，曾以最高榮譽成績畢業於耶魯大學，並在印第安納大學獲頒碩士學位，作品早被各地美術館及藏家收藏，包括Portland Museum of Art及ICA Miami，在藝壇有一定分量。透過其作品，觀眾可以感其所感，體驗加州陽光的溫暖。影子在一般繪畫中毫不起眼，只能擔當「配角」，為主體模塑出立體感。這批作品中的人影卻擔正主角，構圖上孤影被拉得長長，這些「長線」，巧妙地與建築物、樹木和地面等其他元素，在畫面中分割出來。細心看，「孤影」更有着深淺層次，花了不少筆墨工夫和心思。炫目的色彩和光影效果，令這系列作品成為奇幻怪異的抽象空間，恬靜中有着激烈的律動，孤獨中又尚存溫暖。

光與影子對比 畫龍點睛

「Deborah的作品總給觀者濃厚的視覺享受。她筆下的奇光異彩巧妙，不過，光與影子的對比才是畫龍點睛之處。」邦瀚斯亞洲區現代及當代藝術部主管關尚鵬說，當站在畫前，便能瞬間代入藝術家和其愛犬的第一身視角。透過作品，作者讓自己留下「不在場」的存在感。作品中，她身處的地方多是公共空間，但經她細心處理後，卻幻化成屬於她自己的私人世界。關尚鵬說，欣賞畫作時可留意畫面中一切色彩繽紛的東西，相比起來，作者的影子便顯得低調而安靜，卻散發着生命的熱度。是次展覽所有作品可作私人洽購，讓大家把加州風光帶回家。

■Deborah Brown：靜影無聲

日期：3月16日至4月6日

地點：香港邦瀚斯拍賣中心（金鐘太古廣場1座20樓）

查詢：www.bonhams.com

備註：免費入場

文：呂一心

編輯：梁小玲

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