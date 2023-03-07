選購窗簾考慮3大問題 深色厚布簾未必遮光

怎樣選擇窗簾款式？撇除個人喜好、家居設計風格，裝修學院院長Simon建議先要考慮以下問題：

一、是否需預留冷氣機位？

不是所有窗簾款式都能開冷氣機位，百葉簾、卷簾等有較多限制，布簾相對容易遷就冷氣機位置。

二、預算多少？

窗簾價錢除了與材質有關，用料多少亦有影響。上下升降的窗簾，如百葉簾、卷簾、羅馬簾等，用料多少按窗戶面積而定；而橫向打開的布簾，展開後不會完全平坦，為了美觀效果而呈波浪形，需預多兩三倍布料，成本會相應增加。

三、清潔難易度？

可視乎家居環境是否易積塵而選擇，「有些家居可能每兩星期（冷氣機）隔塵網已積滿塵，如果還用易積塵的百葉簾，（逐片抹）就會累壞自己」。

布簾：家居大塵避短毛絨

說起窗簾，第一時間或想起布簾。窗簾城行政總裁兼首席設計師歐清俞指，布簾最大優點是顏色、款式多元化，又可按需要訂做，貼合家居風格和戶主喜好。

遮光是窗簾一大功用，減少光線直射入屋，以免影響睡眠質素，因而有不少家庭會選擇遮光布作為窗簾布。「遮光（能力）講求布的密度，無關顏色、厚薄，深色布都可透光，而淺色布亦可完全阻隔光線。」遮光布多年來有不少轉變，最初在布上塗銀色物料，使布料不易滲光；後來發覺經太陽長曬後會散發塑膠味，於是改用白色塗層，但此塗層會隨時間而剝落，並且一經水洗就會與布料分離，使布簾看起來就像有一個個子彈孔；「至於新款的遮光布有3層，將高密度的人造纖維物料織在布料中間那層，不再是塑膠塗層」，即使機洗、太陽長曬，亦不會影響遮光能力，更耐用。相對普通窗簾布，遮光布的圖樣、款式有限，淨色為多，歐清俞說如有心儀的窗簾布料，可額外加層白色遮光布，兼具美觀與遮光效果。

市面上遮光布有不同遮光度，常見為全遮光和半遮光，「長者需要較透光的窗簾，半夜起身上洗手間仍能看到路，若（用全遮光布簾）漆黑一片就會易跌倒；而上班族想睡得好，就可選擇全遮光」。

布簾配搭紗簾，又可營造另一種感覺。紗簾可將日間刺眼的陽光濾去，替室內增添溫馨雅致的感覺，但它的作用可不止美觀，「為何需要紗簾？第一，營造氣氛；第二，保障私隱」。香港樓宇密集，即使不是住在「握手樓」，平時都可望到對面大廈的室內環境，「如果沒有窗紗，（家裏）就像光脫脫一樣，或被迫放下窗簾；而窗紗就可將光源引入，又不會被人看透家裏環境」。

使用布簾，最大煩惱定是易黏塵，需定時清洗，其實每半年至一年就需清洗一次。又或從布簾物料着手，如居住在較大塵的地方，她建議避開短毛絨這類黏塵布料，可選鍛面布料，較滑身，不易積塵。

卷簾：不易黏塵易清潔 兩側易漏光

拉開傳統布簾，分別綁在左右兩旁後，少不免會遮去部分景觀，而上下拉動的卷簾則不會有此問題，視野上更開揚。而且卷簾多為塑膠材質，不易黏塵，方便打理。雖然卷簾的材質有遮光與不遮光之分，但即使選用全遮光材質，因收藏卷簾的卷軸有一定大小、厚度，卷簾兩側難以貼牆而漏光，「如果要完全遮光，就需在兩旁加上邊槽解決」。一般卷簾透光不透景，不易見到外面的景觀，因而出現「陽光卷簾」，可過濾陽光，卻能透出景色，且有不同的透視率，較常在辦公室使用。不過卷簾難以調節光暗，亦不適合在大面積的窗戶使用，卷簾如太大幅或會超出零件負荷，較難控制升降。

斑馬簾：彌補卷簾缺點 可全遮光

「可調校光暗的斑馬簾有如進化版卷簾，彌補卷簾缺點。」歐清俞指，斑馬簾由兩層簾組成，每一層都有透光與不透光的橫條相間，有如斑馬紋理一樣。透過上下拉動斑馬簾，控制前後橫間的位置調節光暗；例如將實色的橫條相間，就能達到全遮光的效果，又或拉到實色與透明橫條相間，就可透入部分陽光。Simon指，此款式近年愈來愈多人使用，實用得來亦容易清潔，惟款式變化有限，選擇不多。

羅馬簾：美如工藝品 講究車縫技巧

平常接觸的羅馬簾多是將布料平均摺疊成長方形，一層層摺疊升降，實際上羅馬簾的款式多變，可將尾部縫製成扇形、水波邊、梯形等，亦可配襯不同的色邊，為家居添上典雅與氣派，但需要一定的車縫技巧才能製成，將其稱作家居工藝品亦毫不為過。羅馬簾與卷簾看起來相似，同樣上下拉動，歐清俞指卷簾多為塑膠材質，而羅馬簾則以布料為主，與布簾一樣在清潔上需多花心神，但布料和花色選擇上豐富很多，美感較高。

蜂巢簾／風琴簾：可調光暗 易變形入塵

正面看如手風琴，側面看呈現出有如蜂巢的空心六邊形，這款窗簾既稱風琴簾，又叫蜂巢簾，是一款起源於外國的節能窗簾，它的中空結構聲稱可阻隔冷、熱空氣，保持室內恆溫。有些蜂巢簾款式將整款簾分作上下兩層，上層為紗，下層為布，透過控制中槽，改變紗與布的比例，如日間全透光，夜間全遮光，稱為日夜簾，可調節光暗之餘，也可保障私隱。Simon指蜂巢簾款式新穎，但容易變形，其中空結構易入塵，不易清潔。

百葉簾：通風透光 鋁製易壞

百葉簾是學校、辦公室最常見的窗簾款式，經濟實惠，可以調校扇葉角度，決定光線多寡，同時可通風。但不少人對百葉簾的印象總是故障百出，不是扇葉不平衡就是斷開，甚至只能上落至一半，為何百葉簾如此易壞？「經常見到破爛的百葉簾，多是來自鋁製的」，歐清俞說鋁製百葉簾「死因」眾多，「如將手直接穿過葉片開窗，葉片會被拗彎，無法還原，又或開窗後任由風吹動百葉簾，（長久下來）會把葉片吹彎，甚至斷開；只適合短暫使用，又或背面是固定玻璃的環境，沒有風吹過，純粹調節光暗就較耐用」。如果喜歡調光暗，又要開窗讓風進入，她建議可選材質較堅硬的木百葉簾或高級鋁材，但使用時需輕力，清潔亦不容易。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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