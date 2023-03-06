食譜推介：香辣小米沙律 清新飽肚

●香辣小米田園沙律

材料：小米半杯、中型番茄1個（切粒）、小青瓜1條（切粒）、芝麻菜半杯、鷹嘴豆半罐（瀝乾並冲洗乾淨）、蔓越莓乾2湯匙、初榨橄欖油2茶匙、咖喱粉1湯匙、鹽及黑胡椒適量

做法：

1.半杯小米加入1杯水煮滾，轉細火煮約20分鐘，熄火焗10分鐘備用

2.小米、蔬菜粒、鷹嘴豆、蔓越莓乾及芝麻菜放在大碗中，加入橄欖油及咖喱粉，攪拌均勻，用鹽和胡椒調味，即成

貼士：可選用其他水果乾

■小米粥焗鍋巴 補中益氣

小米有健脾和胃功效，除可在病後調理身體，也可用於日常保健。註冊中醫姜小舟表示，小米粥可搭配不同食材，令味道更豐富，這次她推薦南瓜，「同樣是黃色，可跟小米一起補脾胃」。而小米鍋巴則可當作零食，「在工作忙碌時餓了，也可以吃2、3塊，保養脾胃」。兩款食療均有補中益氣，健脾和中的效用。

●小米南瓜粥

材料：小米100克、南瓜500克、蜂蜜適量

做法：

1.南瓜洗淨去皮去籽，切成小塊，與小米一同放入鍋中，加入800毫升水，武火煲滾後轉文火半小時

2.食用前加入適量蜂蜜調味

註：特別適合身體和脾胃虛弱、沒有食慾的人

●小米鍋巴

材料：小米100克、麵粉80克、雞蛋1隻、鹽1茶匙、香料粉1茶匙、食油適量

做法：

1. 小米浸泡2小時後隔水蒸20分鐘

2. 雞蛋打發後，倒入蒸好的小米中，加鹽、香料粉及麵粉，混合成麵糰

3. 將麵糰擀成薄片，切成大小一樣的方塊，用叉子戳上小洞，均勻塗上油

4. 放焗爐以180℃烤焗20分鐘，放涼後即可食用