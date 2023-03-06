中醫意見：按穴茶飲 扶正固本改善鼻鼽

中醫認為，花粉症患者的體質大多屬於肺、脾、腎虛，衛表不固（人體防禦系統不足），當受風寒或風熱夾雜花粉的外邪入侵，容易造成體內邪正相爭，導致肺氣宣降功能失常。肺主氣且通調水道，調節全身氣機和水液運行；同時，肺開竅於鼻，外合皮毛。若肺氣不宣，就未能正常發揮各種生理功能，外邪容易從口鼻、皮毛入侵，引發花粉症。

治療花粉症，中醫以扶正、固本、祛邪為主。中藥以外，還會用針灸和天灸治療。此外，按壓相關穴位（見圖）可改善花粉症徵狀，用拇指或食指按摩，用力適度，每天早晚各揉按1次，每次約2至3分鐘。

桑葉菊花薄荷茶 清熱明目

最後，潘咨遐介紹「桑葉菊花薄荷茶」，有助紓緩花粉症引起的鼻子不適，飲用前建議先諮詢中醫。

材料：桑葉6克、杭菊花9克、薄荷3克、熱水150毫升

做法：用水浸泡10分鐘，再用熱水冲

作用：疏風清熱、明目通竅

註：G6PD患者不要加薄荷；孕婦慎服

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