哮喘患者賞花注意 口罩+抗敏藥防花粉症

日本的花粉症盛行，更稱為「國民病」，常見由柳杉和柏樹的花粉引起過敏反應。東京都政府預測，今年春季花粉量比去年同期高出2.7倍，到日本旅行要小心花粉症嗎？香港花卉展覽周五開鑼，身處繽紛花海，要提防花粉症來襲嗎？

鼻敏感在香港頗普遍，花粉症則較少見。耳鼻喉科專科醫生李立言指出，過敏性鼻炎即鼻敏感，分為全年性和季節性過敏。前者主要由塵蟎、霉菌、動物毛髮、昆蟲等致敏原引起，後者通常由花粉導致，俗稱「花粉症」。

花粉刺激 免疫系統過度反應

花粉過敏，是免疫系統過度反應所致。李立言解釋，當致敏原（花粉）刺激身體產生免疫球蛋白E（IgE），並黏附在肥大細胞上，下次再接觸致敏原時，已帶有IgE的肥大細胞釋放組織胺等化學物質，引起鼻塞、打噴嚏、流鼻水、鼻癢等徵狀，有時還會導致過敏性結膜炎，出現眼睛發癢、流眼水等。另外，嗜酸性粒細胞（eosinophil）在花粉症致病機制同樣起重要作用。當人體接觸到花粉時，淋巴細胞產生細胞因子可刺激嗜酸性粒細胞生成，使其釋放化學物質引發過敏徵狀。

風媒花花粉輕 較易吸入

花粉症與花粉的傳播方式、環境、遺傳基因等因素息息相關。香港教育大學博文及社會科學學院副院長、科學與環境學系副教授李偉展表示，植物為了繁殖下一代，花粉通常要從一株植物傳播到另一株植物，過程稱為授粉。部分植物能夠自花授粉，有些是靠風力或昆蟲動物作為傳播媒介。

藉風力傳播授粉的植物（風媒花），花粉產量一般較多，而且細小和輕，甚至小至2.5微米，肉眼看不見（一條頭髮直徑約70微米）。風媒花外表通常不豔麗且沒香味，例如松樹、白樺、白千層、楓樹等，花粉依靠風力在空中飄散，相對容易被吸入體內，從而誘發花粉症。

以昆蟲傳播花粉的植物（蟲媒花）如玫瑰、牽牛花、蘭花等，大多顏色豔麗或芳香撲鼻，從而吸引昆蟲。雖然蟲媒花都可能引起花粉症，但由於花粉粒一般較大、重而黏，所以難以在空氣中飄散，不至於引致花粉症大規模流行。

在日本，花粉症罪魁禍首主要是柳杉和柏樹。根據東京都福祉保健局資料，幾乎全年都有不同種類植物傳播花粉，其中柳杉傳播期約在2月初至4月下旬，柏樹則在3月中旬至5月中旬左右。遊客春遊日本會患上花粉症嗎？

父母皆過敏 子女遺傳機率約30%

李立言表示，不是人人都對花粉過敏。花粉濃度高低是誘發花粉症的外在因素，而遺傳基因是主要內在因素。花粉症有一定遺傳傾向，如果父母一方有過敏性疾病，子女過敏機率約10%；如果父母雙方皆有過敏，子女就有約30%的機率出現過敏。

數據顯示，哮喘患者同時較易患上敏感性鼻炎，李立言建議他們到花粉症流行地區或花卉展，可佩戴口罩阻擋花粉，並帶備抗組織胺藥物，有助止痕及控制打噴嚏、流鼻水徵狀，約30分鐘見效；嚴重的話可能需要類固醇噴鼻劑，通常連續使用5至7天才見效，建議哮喘患者在出發前1、2星期開始使用。如出現花粉過敏徵狀，一般在遠離致敏原後1至2日即可減輕徵狀。

繡球花汁液有毒 眼看手勿動

李偉展補充，花卉展覽通常展出繽紛豔麗的蟲媒花，花粉較大，通常要靠近嗅聞才會吸入花粉，所以遵守賞花禮儀，眼看手勿動，不要觸摸或摘下花朵，加上戴口罩，已可減低致敏風險，市民去花卉展覽不必太憂慮。

特別一提，賞花除了小心花粉，也要提防有毒花卉。今屆花卉展以繡球花為主題花，繡球花的汁液有毒，世界各地均有因修剪繡球時意外接觸汁液而引起過敏性皮炎的個案，日本曾有餐廳誤把繡球葉入饌導致數人食物中毒。過敏者應避免直接接觸繡球花的汁液，市民亦不要為「打卡」而壓爛繡球花，以免有毒汁液流出。

文：利楚兒

編輯：梁小玲

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