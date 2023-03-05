無定向學堂：一絲希望中尋人 普及行山教育 民間組隊 義助山野搜索

《山野搜救事件簿》記述離奇個案

VMST新書《山野搜救事件簿》剛推出，裏面每宗個案都離奇，結局往往以尋獲遺體告終，飲恨更是平常事。「到現時為止，我們找到body（遺體）的可能是很微。曾經有一單個案，一個伯伯到青山行山，帶紅色袋、穿黃色衫，從山頂跌落山腰，背囊勾住了樹，後來他脫去背囊，再跌百多米跌斷右腳，在山上捱多一日才離世，這是我們透過他的女兒知道法醫的判斷。我們亦曾在山上找到血迹，就在其遺體上方百多米的石頭，仍沒能找到人。一座山那麼大，人只如一粒塵，而山上是有很多未知數。」但因為當時應對另一宗青年失蹤案，他們人手吃緊分身不暇，誰知該案事主幾日後被警方在山路上意外發現，並且行動自如，令搜索隊不甘心錯失了早一步搜尋伯伯的時機。

凌晨出動徹夜搜救 「我知道山上有人在等着」

VMST成立源於2021年4月一宗年輕女子失蹤案，「當時有一個Telegram的組織，入面有200人至400人左右，群組裏面有些行山山友找到她的鞋，後來又找到第二隻，因為那是高筒鞋，跌落山應該不會甩出，所以估計她是有意識拋出，大家更加緊張，不過當時政府部門是到新蒲崗一棟大廈天台去找她，因為其手機最後信號由該天台發射站發出」，最後政府部門在義工找到鞋及漁夫帽的兩日後到場搜索，同日在山崖尋到遺體。「事情完結後，大家反思民間力量原來都好重要，是否應持續發展下去？幾百人這樣你一句我一句，就把名稱構思出來，接着各有分工，體力好去找線索，做社工的去與家屬溝通，識設計的做尋人啟示，各司其職，大概半年仍是ok，但火是會熄的，後來行山熱潮淡了些，卻因疫情反彈，這個組織又炒番熱」。不過網友身分匿名，行動時會有困難，「例如你叫非洲周杰倫、長洲吳彥祖、愛情墳墓這些名字，上到山總唔能夠叫你愛情墳墓㗎嘛，行動時等於交條命畀你，你又交條命畀我，如果同警察打電話話我有個隊員跌落山，但不知他的名字，這樣持續下去會很危險」。

於是他們另組WhatsApp群組，每次行動都有二三十人，多是凌晨出動，「行山多數在日間，無返屋企食飯都8點鐘 ，阿媽話衰仔咁夜未返、打電話畀佢唔聽電話，已到10點鐘，知道唔妥想報警都11點，找到組織幫手都凌晨，可能1點鐘開始搵，搵6個鐘，第二日就照返工」。Ricky營運一間設計工作室，把那裏當成會址，放滿了各種物資裝備。堅持下去的動力，他說因為每次收到求助信息，「我知道山上有人在等着」，「我們曾試過訓練時安排隊員躺在草地扮MP，找到他時，他說我畀嘢咬，脫衣服一看，背脊全是蚊蟲咬的包，我們就跟隊員說，可以想像一個待救的人動不來，會咬成什麼樣子」。

難忘失救伯伯 家屬安慰勸「放低」

有一些個案，Ricky在事隔多時再說起，仍耿耿於懷。去年6月，有一名住青衣的伯伯清晨離家後不知所終，其間警方曾與他視像通話持續40多分鐘，但無法確認其位置，警方憑伯伯稱聽到搜索人員的對講機聲音，而判斷其在行山徑，政府部門與義工搜索多時都無發現，最後6日後終找到遺體，原來只在居所附近一個涼亭外的山坡。「他被找到時，頭頂已腐爛，凹了進去，上面全是屍蟲……找人以後仍是要食飯，我坐在餐廳聽他家人打來的電話，說多謝你啊，那時我頂唔住，便哭了。」他說着哽咽，「伯伯喜歡做一個倒V字的手勢，家人傳給我一張親友幾十人的合照，都做着這個手勢，中間給伯伯留了個位置。家人說我哋都放低咗啦，希望你都可以放低，但我梗係放唔低啦」，既因家人的堅強深受觸動，亦因覺得一切可以做得更好。

他拿出團隊一項尚在研究的發明，隊員自主研發一個裝置，裝在無人機上，可以連接手機信號，「起碼能鎖定範圍，不然100人上山都沒用。現在仍是研究及實驗中，將來待取得批准就可以用」。他亦認為政府部門可研究搜救科技如何再進步，「若靠發射塔信號找人，可能相差很遠，試過有發射塔與失蹤者距離是5公里，如果能取得失蹤者電話GPS定位，搜索時間就可大大縮短」。事實上，在早前鍾旭華滑翔傘事故召開的死因庭聆訊中，家屬指出曾將坐標資訊交予警方，陪審團最後亦建議消防處及警方考慮邀請資訊科技專家協助搜救。

自立民間搜索隊現時兵分兩路，既訓練新成員，亦到學校等機構作行山安全教育，Ricky給我們幾個重要建議：

【如果你想參與搵人……】

VMST雖是義務組織，對成員亦有一定要求，入隊要通過連串測試及訓練，包括14分30秒內跑2400米、提5公斤完成500米路程、1小時內完成由金山郊野公園至筆架山山頂的路線，而成員需具備以下心態：

1. 勿期望過高

新加入的成員得到失蹤者詳細資訊，例如身高年齡、平日行山習慣等，或對找到失蹤者很有把握，但Ricky說搜索工作成果是用「排除法」去看，「你搜索一個範圍，知道失蹤者不在那邊，就已是贏了」，而不是誓要搜到精神撐不下去為止，「行山的路都搜過了，又找過草叢被壓過的痕迹，我們也會用無人機掃過看看會否偵測到熱能，如果一切都沒有發現，那個地方就算clear了」，他們會看如何與警方、消防員補位，如已等到警消到場，他們有時會暫時收隊休息，有時會協調到別的範圍搜索。

2. 搵人不是搵命搏

為保障隊員安全，落雨打風不出隊，他亦言有些隊員可能懂得游繩，想發揮所長，但他們會先嘗試用無人機搜索，畢竟夜裏游繩風險更大，「就算你游繩好叻，綁繩時也是在很暗的情况下綁」；還須就環境及個人情况評估風險，「如OT兩日剛剛放工來參與行動，就好高風險囉，環境上時間、光線都有考慮」。

3. 謹守紀律，別抱英雄主義

Ricky認為抱一份尊重去行動是首要的，既因失蹤者性命攸關，家人心情焦急擔憂，「一定要尊重附近居民，夜晚不可以大聲喧嘩，也不應嬉笑怒罵，因為你在找的是一條人命」，食煙屢勸不聽就請離隊；而且保持認真安靜有實際作用，「行山搵人是要手腳、耳仔、眼睛並用，鼻也包括在內」，有時他們甚至會分辨臭味尋找屍體。同時不要亂埋怨前頭隊友走得太慢，「隊友可能幫你爆緊林、把草推開，在後面走的梗係爽啦，在前面行的可能會成身損晒」。每次分幾個小隊行動，亦會有領隊及在出發前制訂好行動細節。

【如果你想去行山……】

1. 講低路線

「最少要跟家人朋友說行哪座山、哪段路線，不要偏離規劃好的路線。」他提醒山上一些看起來像有人走過的「路胚」，可能是野豬足迹，「不要在無準備之下去開發新路，又如香港有很多戰時遺留下來的單兵戰壕，即掘個洞讓一個人可躲進去埋伏敵軍，若被草遮住不為意，行過就會跌落去」。手機亦要檢查設定有否打開GPS定位。

2. 帶齊裝備

電筒、哨子、水等行山裝備都要帶足，能否以手機的電筒程式代替真電筒？Ricky建議另帶電筒，一來手機發出的光比電筒弱，二來亦以防加快耗盡手機電力。據他經驗，隊員曾在行動中使用哨子，聲音傳得非常遠，所以對求救也很有用。至於水應如何計算帶多少？「一般是5公里一支水，約一公升，也有人問我行40公里是否就帶8支水，總也不能帶一箱水上山，但點都要帶一支自己飲、一支後備。」

3. 結伴同行

他奉勸大家勿單獨行山，「有同行者未必減低你出意外的可能，但可減低失救及死亡的機率」，去年底政府部門公布東九龍區的山嶺搜救數字，256宗搜救個案中，65宗是單獨行山，死亡率7.7%，而有同行者遇上事故後通報搜救的死亡率，則是3.7%。Ricky說如果不幸隻身上山而迷路，亦不要一直走，可能會愈走愈辨不到路，「要先認清楚方向，或行至手機收到信號的位置，盡量打電話」。家人如致電失蹤者接通但沒人聽，也避免瘋狂打太多次電話，失蹤者可能遇困聽不到電話，亦會耗盡電量。

盼有更多民間搜索隊

「VMST不是神一般的存在，只是凡人。」Ricky多番強調搜索隊有很多改善空間，亦面對生存煩惱，每次深夜出隊涉及成本約3000多元，包括隊員出動的士車費、裝備、食物，「有時好慘㗎，佢哋放咗工，飯都未食就過嚟，唔通唔畀啲嘢佢哋食？的士錢亦沒可能要隊員長期自掏腰包」，他們嘗試售賣水杯、T恤等產品，以及透過開班作行山教育，幫補開支。Ricky的心願，是香港可有更多民間搜索隊，雖然政府部門每次派出人手數以百計，但搜救是漫無目的的高難度工作，估計失蹤範圍可非常廣，民間義工總有身位可貢獻人手與各種技能，當然終極願望仍是人人注意行山安全，「不用再出隊是最好的」。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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