【明報專訊】香港一些KOL,常把「演化心理學」(evolutionary psychology)掛在口邊,以解釋不同社會現象。無論行為心理、社會現狀、歷史發展,演化心理學似乎也可給出圓滿解答,例如為何在豐足社會,也會有群喪心病狂的人,極端兇殘地謀殺親人?David M. Buss在《隔壁的殺人犯》(The Murderer Next Door: Why the Mind is Designed to Kill)告訴我們,「事實上,我們的現代行為是由古代進化的心理機制驅動的,這點從當代裏某些錯誤評估——例如我們何時最為危險,耐人尋味地得到了證明。舉例說,我們非常害怕被陌生人殺死,而事實上更多的謀殺案是由認識的人所為」。心理學家警告我們,社會上總有4%人毫無良知,無論如何也無法教化,若想以愛感化這類人,是既無知又危險。