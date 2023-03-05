副刊

星期日生活

創意公民：真真假假保安班

【明報專訊】今期「創意公民」，我們30多位理工社會創新設計同學，浩浩蕩蕩走進資歷架構第一級的保安課堂中，用上廿年的學生資歷，會會兩天 × 8.5小時的培訓課程。

上 / 下一篇新聞