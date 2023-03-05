新聞室中小記小編多是爽快露出原來的樣子，有人開玩笑說口罩拿下要做表情管理，不可以再肆無忌憚地自如收放，倒過來說則是先前只靠雙眼難以讀心。網上便見有教演戲的老師如此總結：有了face contact然後就有heart contact，實在是久違了的課堂愉快呀。這一切，有點意想不到其實又不意外，「社交距離」本來就是要硬生生將人與人拉開，疫情退卻，法令斬釘截鐵，但人和社會卻不會像哈利波特揮一下魔術棒，可以一下子還原。口罩的戴與不戴，各有各原由，我們順便數算了因防疫之名而生的好些好習慣和好知識，有多少被內化或加以發展，帶來了多少社會進步。

無論如何也是值得高興的，今期朱安妮又影了一輯相，當成祝福送給大家。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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