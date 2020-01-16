入門定位 高階性能 461克Canon EOS R8全片幅 最佳旅伴

電子快門每秒40張連拍

Canon EOS R8機身纖薄，連記憶卡及電池只重461克，單看外表還以為是APS-C「機仔」；內裏卻搭載了全片幅CMOS感光元件，2420萬像素，標準ISO範圍為100-102,400（可擴展至204,800）。它雖屬入門型號，但繼承了很多高中階機種的規格及功能，對一般攝友來說已綽綽有餘；尤其是高速連拍，使用電子快門可達每秒40張，並全程支援自動對焦及曝光追蹤。電子快門速度最高1/16,000秒，支援B快門。此外，EOS R8還提供每秒30張的無裁切「RAW連拍模式」，可在按下快門前0.5秒預先拍攝，方便捕捉突發畫面。無論用來旅遊、隨拍或影片創作，都非常適合。

模擬光學觀景器減刺眼

當然，單單連拍快並不足夠，「快而準」才重要。EOS R8無論是主體辨識及自動追焦都相當精準。透過雙像素CMOS AF II對焦技術，提供1053個自動對焦區域及100％自動對焦覆蓋範圍。而藉深度學習科技開發的EOS iTR AF X，配合自動對焦演算法，更準確識別及追蹤人物、動物、交通工具等主體，當中包括高速火車、飛機及馬匹等特殊主體。此外，眼部自動對焦可選擇左／右眼優先對焦，並且改善了主體姿勢或方向改變、光暗變化時的自動追焦效能。

EOS R8繼承了源自高階機EOS R3的高頻防止閃爍拍攝功能，減少高頻閃爍的室內燈光下引致的不自然條紋；另一實用功能是2倍及4倍數碼增距鏡，毋須更換鏡頭即可延伸拍攝焦距；「深度合成」則能連續拍攝不同對焦範圍的影像，並在相機內合併成一張前後景物都清晰的相片；此外，EOS R8還支援雲端RAW影像處理，利用深度學習的影像處理演算法，將RAW檔轉換為更高質素的JPEG或HEIF影像。

EOS R8雖然小巧，仍然配備清晰的0.39吋OLED電子觀景器，236萬像素，更新率最高120fps。針對電子觀景器較刺眼的問題，它新增OVF模擬顯示輔助功能，以HDR技術顯示更自然的高光及暗部漸變，猶如光學觀景器般順眼。觸控屏幕為3吋162萬像素Clear View II LCD，側翻設計更方便自拍及多角度拍攝；電源開關則移至相機右手邊，操作更順手。

Canon EOS R50搖攝美顏模式 網紅拍片神器

除了EOS R8之外，Canon亦同時推出針對拍攝vlog而設的EOS R50。機身重量（連電池及記憶卡）僅375克，配備2420萬像素的APS-C CMOS感光元件及DIGIC Ｘ處理器。電子快門速度最高1/8000秒，每秒可連拍15張，攝力不俗。它有很多為攝影新手而設的功能，例如在智能自動場景模式中，新加入「創意包圍」及「進階A+」，讓不懂後製的用家也能拍攝出效果特別的相片。還有肌膚平滑模式，以針對自拍需要。另一實用功能是搖攝（pan鏡）模式，配合「主體模糊導引」，協助用家掌握搖攝速度，提升成功率。

至於拍片功能，EOS R50新增了「產品示範近攝短片」模式，自動對焦用家在鏡頭前展示的物件，更適合專門拍攝產品介紹或評測短片的用家。混合自動模式（Hybrid Auto）則會記錄用家每次拍攝照片前2至4秒的片段，然後自動合併成條短片，即使無剪片經驗亦可輕鬆創作vlog。R50能夠拍攝無裁切的4K 30p短片，並且可以直接以USB駁上電腦，即時串流高畫質影片。R50內置短片壓縮功能，能記錄容量較細的影片檔案，方便無線傳送至手機再上載；垂直拍片功能則適合將影片分享至更多新興的分享平台。

■Canon EOS R8規格（香港預計4月推出）

感光元件：2420萬像素全片幅CMOS

屏幕：3吋162萬像素可反式觸控LCD

快門：30s-1/16,000s

ISO：50-204,800（擴展）

儲存：SD卡

其他：Wi-Fi、電子觀景器、1秒40張連拍、USB Type C、HDMI

體積／重量：132.5×86.1×70mm／461g（連記憶卡及電池）

售價：1499美元（約11,760港元，淨機身）

■Canon EOS R50規格（香港預計3月推出）

感光元件：2420萬像素APS-C CMOS

屏幕：3吋162萬像素可反式觸控LCD

快門：30s-1/8000s

ISO：100-51,200（擴展）

儲存：SD卡

其他：Wi-Fi、電子觀景器、1秒15張連拍、6K超取樣4K 25p/30p短片、USB Type C、HDMI

體積／重量：116.3×85.5×68.8mm／375g（連記憶卡及電池）

售價：679.99美元（約5330港元，淨機身）

查詢：3191 2333

文：JJ

編輯：朱建勳

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