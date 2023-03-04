清津峽3月雪景結合藝術 新潟隧道「天空之鏡」超夢幻

「越後妻有」地區，即現今新潟縣南部十日町市和津南町一帶。自2000年起這裏舉行三年一度的「越後妻有大地藝術祭」，至去年已經舉行至第8回。藝術祭以外的日子，部分展覽仍恆常開放予公眾參觀，清津峽就是其中一個結合自然與藝術的常設景點，一年四季開放。

清津峽位於十日町市的湯澤町，屬於上信越高原國立公園範圍，與富山縣黑部峽谷、三重縣大杉谷並列為日本三大峽谷。據說，清津峽形成於約500萬年前，火山岩漿噴發溢出，在迅速冷卻時收縮形成六角形柱狀岩石，在清津河的冲刷侵蝕下，漸漸變成如今面貌。以往遊人會走在山谷之間的步道欣賞峽谷美景，惟1988年發生落石事故，加上冬天積雪易生險象，當地人決定封閉步道，並興建一條隧道，讓遊人四季都安全地觀賞峽谷。

我在JR越後湯澤站東口，乘搭途經清津峽的巴士。不過巴士只停在清津峽附近公路口，落車後需沿馬路步行約半小時才能抵達隧道入口。幸好當地村民極盡地主之誼，在冬雪的日子會安排小量小巴班次，免費接送遊人往來隧道口，更溫馨提示回程接送時間。不過亦有遊客不坐小巴，徒步前往清津峽隧道，在天氣清朗時亦為不錯的健行運動。

「銀色泡泡」透視公廁

在隧道口前已可欣賞峽谷部分景色，在入口購票後一路走，開始呈現不同路段的燈光和藝術設置，這裏的藝術裝置是由中國建築藝術家馬松岩及MAD建築事務所策劃設計，展現金、木、水、火、土自然五大元素。隧道內有3間「見晴所」，開揚的洞口可讓遊人欣賞峽谷景色。第一間見晴所刻意不添加任何裝置，保留隧道最初模樣；第二間名為Invisible Bubble，空間內設有一個巨型「銀色泡泡」，泡泡的金屬表面反映出外面溪谷的風景。仔細一看，這個銀色泡泡竟然是一所公廁，公廁內更可透視外面的環境。雖然從外面看不到裏面，但由於裏面太缺乏安全感，恐怕沒多少遊客放膽使用。隧道壁的黑白色放射圖形是在2021年追加，令空間更添科幻感。

第三間見晴所名為Drops，隧道壁掛滿水滴形鏡子，地面亦放了多張白色矮桌子。只要走近鏡子，便可從不同角度的倒影觀看外面風光；若是稍為走動，鏡中桌子及其他鏡子的倒影更如水珠般不斷變形，再加入遊人自己倒影的互動，成為許多人創意打卡的地方。

隧道盡頭就是著名的「光之隧道」（Light Cave）。在洞口前，藝術家在地面設置水盤鏡子，遊人沿洞壁淺水的位置走到洞口欄杆盡頭，就能呈現出人與溪谷景合一的天空之鏡。冬天時峽谷外白雪鋪天，令隧道內更有平靜氛圍。

遊畢Light Cave後便可原路折返。隧道來回共1.5公里，連觀賞拍照約花1小時。清津峽溪谷至3月份仍有機會出現雪景，4至5月則時見雪白、漸現新綠。這次欣賞過雪之清津峽溪谷，我更期待夏天來感受峽谷翠綠風光，秋天的遍野紅葉。隧道前還有一間同樣由馬松岩及MAD設計的尖頂小屋設施，內有咖啡店、販賣店及足湯。峽谷前亦有寧靜小村落及溫泉小旅館，花1晚住在這裏，靜靜享受自然溪流與風聲。

十日町走入「圓筒」看風聽風

除了清津峽，十日町市內的「越後妻有里山現代美術館MonET」亦是藝術祭期以外的常設展覽會場，從JR十日町站徒步約10分鐘便可到達。沿火車站外大路走，直至靠近美術館的小路，便可在地上找到前往美術館的路線標記。路面雖仍積雪，但仍可在融雪的地面發現可愛的圖案。若曾到過瀨戶內海的犬島，或許認得出風格似曾相識，此乃日本藝術家淺井裕介的手筆。

MonET的前身是越後妻有交流館，2003年由日本建築師原廣司（代表作包括JR京都站大樓及札幌巨蛋）設計；2012年舉辦越後妻有大地藝術祭後，成為了恆常開放的現代美術館。建築中庭以水鏡倒映建築物和天空，惟冬天積雪時倒影不可見，今年館方就放置了日本藝術家加藤Yu的作品particles，作為冬季限定的展品。這座掛滿鋁片的圓筒形裝置，每塊鋁片都能隨風輕擺，只要風一吹，鋁片隨自然光線的照射而閃閃發亮，發出清脆的聲音。站在其中可以看風的方向，聽風的歌聲，感受大自然的節奏。

中庭展品展期至3月中旬，室內展品則是常設。例如荷蘭藝術家Marnix de Nijs的Resounding Tsumari，以衛星資訊及3D技術，將人帶入一間奇異駕駛室，如在越後妻有的衛星圖上飛行。我最喜歡的作品則是Movement，創作團隊「目」亦在小豆島創作過有趣作品，這次用上逾千枚小型時計，一串一串懸掛空中，每枚時計的指針都在轉動，雖然有既定的定律和節奏，卻是獨立個體。當我凝視作品時有一種異樣的震撼，藝術家解說像一群鳥兒，我更覺得像一群昆蟲。

限定版清酒 彩虹直紋瓶藝味濃

兩層高的展館共有作品約20多件，花個多小時便可逛完。2樓一角是圖書角及專賣店，先吸引我的是兩瓶由魚沼酒造釀製的特別本釀造及特別純米酒「天神囃子」。以當地祈求豐收的古歌謠命名，彩虹直紋的瓶子充滿藝術感，瓶口則掛上傳統用以祝福的水引繩結。「天神囃子」特別本釀造米旨味濃厚，啖落帶有米的甜香；特別純米酒更是芳醇，米味厚實，兩瓶特別版都只在美術館發售。若不愛好清酒，也可以帶走在當地梯田種植的越光米「大地之米」，或是以大地之米製成的飯糰脆餅。

回到十日町站，車站內外亦帶有藝術色彩，站內的總合觀光案內所TOCCO有不少當地產的食品、手作品。十日町一帶還有其他常設藝術展品，如農舞台、松之山等地，一天還是無法走得完。

從十日町坐火車回越後湯澤，車站內集合了新潟縣內各地土產，米和清酒更不在話下。個人推介竹葉團子（笹団子），以糯米粉與艾草混合製成粉糰，加入紅豆餡料，以竹葉包好蒸熟。車站內專賣這款即蒸菓子的Sakataya，排隊人龍不絕。拿在手上熱騰騰，打開即散發艾草與竹葉香氣、咬落煙韌，紅豆餡甜而不膩，確是好吃。

■清津溪峽谷隧道

入場費：1000日圓／約58港元

交通：JR越後湯澤站東口巴士站乘坐「森宮野原行線」急行巴士，至「清津峽入口站」下車（車程約25至40分鐘），徒步約30分鐘至隧道入口

網址：bit.ly/3Y8TJD7

■越後妻有里山現代美術館MonET

入場費：1000日圓／約58港元

交通：JR越後湯澤站乘北越急行Hokuhoku線，至十日町站下車，西口步行10分鐘

網址：bit.ly/3SFqzua

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香港與新潟不設直航，可於東京轉乘新幹線前往。日航往來香港與東京，3月票價由$3130起（未連稅及燃油附加費）。查詢：www.jal.co.jp/hk

˙交通：

東京乘坐新幹線到越後湯澤站，再轉巴士往清津峽或轉火車往十日町

˙新潟縣觀光協會：

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文：卓文慧（cheuk_joanne@yahoo.com.hk）

編輯：梁小玲

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