以先賢哲學 處理當代問題 岑朗天引導讀者做思想家

「當代哲思十八家」，但數來數去只得17家，岑朗天解畫道：「第18個是讀者本人，看完之後，希望你就是第18個。」處身後真相時代，他重提先賢的思想資源，來處理當代問題，進而「任何人都可以成為思想家」。「思想家不是哲學家，所以強調思想不是哲學，人人都有思想，哲學就不是人人有。你有思想，你能夠想得多，你就可以有自己，就是第18家，自成一家。」他補充道。

精選《文化現場》文章

歷年來，他寫下不少介紹哲學家的文章，特別在藝評雜誌《文化現場》（2008至2011）曾有專欄，專門介紹現代思潮，《正在思想——當代哲思十八家》（下稱《正在思想》）恰恰收錄了不少他在《文化現場》的文章。爾後，他亦在不同媒體撰寫介紹哲學家的文章，從2008年累積至今，精選了16篇結集成書，並特意為這本書重寫一篇介紹法國哲學家德勒茲（Gilles Deleuze）的文章。

他在《文化現場》時期認為不需要介紹德勒茲，因人皆共知；但今時今日卻向大衆重新介紹這位文化牧民，只因其思想在當今時勢舉足輕重，甚至勝過哲學家傅柯（Michel Foucault）。事後，岑朗天卻覺得漏寫了傅柯，本來以為傅柯已經有點過時，不需要寫，但傅柯的生物政治學（biopolitics）理論恰恰回應到當下全世界的抗疫政治。

重整文章的時候，岑朗天特別想從先賢的思想資源，回應當今後真相年代。後現代思潮由上世紀70到90年代叱咤一時，之後開始走下坡，但到2016年捲土重來。本來後現代思潮已慢慢消弭，「2000年到2014、2015年左右，（合共）15年新左翼回潮，他們dominant了整個論述界」，新左翼思潮包括巴迪歐（Alain Badiou）、齊澤克（Slavoj Žižek）等巨子。但在特朗普上台後，新左翼突然過氣，失去市場，疫情過後更是全面倒台，「 因為現實defeat了他們，而現實贏了他們的那一班，就是我們叫第二波後現代，我們叫後真相」。

陷入文明大倒退年代

他認同後現代思潮針對了不少現代主義的傳統思想弊病，但同時存在不少流弊，譬如「大家知道真理沒有了，或者大家碎片化」，因此新左翼思潮才出現回應第一波後現代。「但是去到我們近5年見到的東西，這個第二波後現代，就是後真相出來，就很嚴重了。它不健康的，完全不健康的，因為它不止取消真理這麼簡單。它做了很多令到我們叫文明倒退的東西，其實現在是文明大倒退的年代。」

譬如近日如何應用ChatGPT成為熱話，對於他而言，有點難理解為何在討論「AI可否取代人」這種問題。他認為在1970、80年代就已經討論了，甚至早在班雅明（Walter Benjamin）的《機械複製時代的藝術作品》（1935）已討論。

「思想上、概念上，你應該很清晰，這個問題已經一早處理了。而現在的發展，是並沒有超越之前的思路。」但因為陷入後真相年代，「你發覺原來之前所有的觀念建立或者已經有的基石，好像突然被人完全忘記」，繼而文明大倒退。「簡單來說這班人（哲學家）幫到我們處理現在當代文明倒退、思考混亂、觀念錯失的問題」，他希望透過介紹不同哲學家，讓大家重讀一衆先賢的著作，在當代找回立足點。

原創概念多於哲學普及

岑朗天受16世紀法國哲學家蒙田（Michel de Montaigne）啓發，喜以哲理散文形式去講論哲思，而不像一般論文註釋、標註。他解釋，蒙田當時住在大屋，從書房望出去就能望到前花園，看到樂見的客人就會款待；如果不願接待就會派人打發他走。因此岑朗天比喻《正在思想》為「前花園書寫」，「因為你要為那些人寫，或者有個對話對象，你下筆的時候自然就會相對顯淺一些，多些生活例子」。

然而岑朗天認為自己算不上從事哲學普及，《正在思想》只是特例，哲學普及多透過生活例子去講解一些基本的哲學概念，譬如與受衆傾談日常，媒介包括自家頻道、電台節目或者與其他藝術家合作，利用不同機會去從事哲學普及工作。而他多為原創一些哲學概念，「可能是出一本書、弄一個課程，或者講一個講座，或者一個系列講座，去介紹那些我們叫做『發現』的概念」，並非講解一些基本的哲學概念。他笑言最接近哲普可能是1990年代與友人所辦的香港人文哲學會，後來卻改名為香港人文學會，「 即是哲學都不要了，哲學已經融入生活裏面」。

不少人見他寫影評時用上哲學概念，他反道：「我覺得這些是評論，不算是哲普。」他直言上一代人普及哲學時比較高姿態，「現在不是高姿態， 我們一起玩、一起思考、一起傾，哲學有偈傾」。從前有種講法叫做「接引」：「你在一個岸的彼岸，現在我們很厲害，這班人在岸裏面，在河流裏面掙扎，我開始接引你過來。」

對哲學感興趣者趨年輕化

「態度很不同，即是平起平坐很多，普及亦有這個意義。不是一個人高高在上，我普及一些東西、分派一些東西給你，不是這樣的，是大家一起在這裏去熟習一些東西。」他覺得上一代沒那麼強調這種觀念。說起自己的哲學推廣工作，「我們叫難啃的那些來找我」，即是這些沒人搞的，那就由他來搞！他覺得《正在思想》不算很普及，因為他所寫的書一向不算易入口，新書或許面向有閱讀媒體習慣的讀者。

從事哲學推廣多年，他觀察到最近10年多了不少對哲學感興趣的受衆。「起碼有基本知識的年輕人數目是多了很多，尤其是多了很多少女。」他以前接觸到對哲學感興趣的女性通常是上了年紀，有一定人生閱歷的在職女性、家庭主婦，甚至是老人家。反觀現在，「例如我教書，教其他學科的書，有很多人是主動去要求（教哲學），我教的全部都不關這些（哲 學），我教creative writing、教電影那些，講 多些哲學才有人聽」。

哲學受衆多了，他認為必須歸功於哲學人推廣有力，以前可能只有寥寥可數的機構從事哲學工作，但現在倒是湧現不少新血，「好青年（好青年荼毒室（哲學部））其實應該在這方面居功至偉，真的做得很好。但不止他們，還有很多其他人，例如香港實踐哲學學會」。

社會充斥語言偽術

其次香港社會變化，令不少人向哲學方向追尋。以往不少專業知識備受推崇，但「專業知識是適合在一個安定的社會」。換句話說，每個人都看到自己的生涯進程，因為專業需要長時期去實踐，因而「它要安定可能需要10年甚至更多的時間」，譬如金融經濟、政治科學等範疇。至於哲學提供的思考方法，過往都「被人笑是想一些無意義的東西，因為無法應用」。

時移世易，社會充斥着「語言偽術」、思考遊戲，「無論政治層面、經濟層面，甚至是日常生活，有很多人跟你講語言偽術，語言偽術令你很迷惘，利益受損。現在希望有個方法令你去處理它，起碼不被人騙」。他還認為思考方法連帶其他超連結，慢慢開始就會意識到生活和社會的問題，「現在哲學也變成實用，變成thinking tools」。

■《正在思想——當代哲思十八家》

網址：bit.ly/3y1kT4n

文：嚴嘉栢

編輯：朱建勳

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