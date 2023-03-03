澳門快閃2日1夜 搭輕軌直達「英倫地標」打卡

【澳門系列三之二】

【氹仔碼頭站】 無人駕駛列車 必坐車頭位

由香港乘船往澳門氹仔客運碼頭後，步行約10分鐘，便來到澳門輕軌氹仔線的氹仔碼頭站。列車採用無人駕駛系統，每班車由2節或4節車廂組成，站在車頭大玻璃前可飽覽沿途景色，感覺開揚，有點像在東京乘坐前往台場的百合海鷗線，令人禁不住高舉手機拍照。

■澳門輕軌氹仔線

車站：氹仔碼頭站至海洋站，共11站

全程：9.3公里／約22分鐘

一般單程票：成人6澳門幣起

購票貼士：自助售票機使用澳門幣現金或輕軌通購票；在客戶服務中心亦可以使用信用卡及電子支付（如微信支付、支付寶等），另設車票優惠

網址：bit.ly/3IH3YZS

【路氹東站】 賞燈光匯演 住碧咸套房

我們由氹仔碼頭站出發前往路氹東站，直奔「倫敦」！說的是路氹新設的大型旅遊區——澳門倫敦人。車程約6分鐘，出閘後步行約5分鐘便看見英倫街頭風景。澳門倫敦人前身為金沙城中心，首階段於2021年開幕，還原倫敦多個地標，包括大笨鐘、Shaftesbury Memorial Fountain、水晶金殿等。此外，停泊在的士站附近的紅色AEC Routemaster 雙層巴士亦是打卡熱點，它是1966年出產的倫敦巴士，車身保存良好。

晚上要醫肚，自然要在酒店1樓的邱吉爾餐廳歎特色歐陸菜，推介有邱吉爾升級威靈頓牛柳，將傳統威靈頓牛柳「拆件」上桌，先嘗酥皮，後嘗牛柳，別有一番風味；皮脆肉嫩的香橙烤鴨也相當不俗。順帶一提，餐廳也推出各款特色下午茶，包括從童書《愛麗絲夢遊仙境》擷取靈感、於周五至日提供的奇幻仙境下午茶。晚飯中途，突然聽見室外響起音樂，原來每晚定時有光效匯演。1.6萬平方米的外牆裝置逾1萬盞LED燈，投射特製動畫，配合The Beatles的Twist and Shout等多首英倫歌曲，帶來一場衝擊視覺的音樂盛宴。

說到住宿，澳門倫敦人可通往澳門康萊德酒店等多家酒店，至於澳門倫敦人酒店，採用全套房設計，展現優雅英倫風格。最特別是最高兩層的14間房間，由「萬人迷」碧咸與英國室內設計公司David Collins Studio合作，設計名為「大衛．碧咸套房」。所有入住澳門倫敦人酒店的住客，均可享用3樓的專屬會所華庭，在指定時間內免費用膳。

■澳門倫敦人

酒店房價：每晚9298澳門幣／港元起（包雙人住宿及華庭全日通行）；另收加一服務費及5%政府稅

網址：hk.londonermacao.com

邱吉爾餐廳查詢：+853 8118 8822

■倫敦人光效匯演

上演時間：每晚6:30至11:30，每小時1次

位置：澳門倫敦人外牆

【排角站】 氹仔文青區「火藥味」濃

翌日起牀，乘搭輕軌前往氹仔市中心的排角站。闊別3年，官也街依舊熱鬧，晃記餅家、世記咖啡等名店大排長龍。步行約5分鐘來到飛能便度街的三婆廟，旁邊的舊建築在去年8月變成多元藝術園區943 The Porte（下稱943）。943內設有手工雪糕及朱古力店Céleste Artisan及小店，不時舉辦藝文活動，為昔日舊建築注入朝氣。Céleste Artisan的水準不俗，以法國Valrhona朱古力製作mocha、雪葩等，朱古力的甘香與甜味恰到好處。門口有塊木造門牌，上面刻有「9 ¾」，令不少《哈利波特》迷聯想起小說中倫敦國王十字車站「9 ¾」月台，專程來打卡。

943附近是益隆炮竹廠遺址，益隆炮竹廠於1925年創立，1984年關閉，去年12月重建成為「益隆炮竹廠舊址遊徑」，開放給公眾參觀。遊徑全長400米，感覺像香港的牛棚藝術公園，遊人沿遊徑細賞昔日漿引區、水道、鑿炮房及貨倉，了解澳門的炮竹業歷史。遊徑設有文創禮品店，推介注入炮竹廠元素的新潮精品，當手信最好不過！

■943 The Porte

時間：上午11:00至晚上7:00

地址：氹仔飛能便度街21號地下

IG：@celeste.artisan.943

■益隆炮竹廠舊址遊徑

開放時間：上午6:00至晚上7:00

入場費：免費

地址：澳門胡琴巷13A號

查詢：+853 8399 6699

【路氹西站】 沉浸光影世界 下午CP值更高

遊覽過氹仔後，下一站前往路氹西站，沉醉於teamLab的光影藝術之中。teamLab於2001年在東京創立後，陸續在世界各地開設展覽及展館，其中在2020年6月登陸澳門的teamLab超自然空間，佔地約5000平方米，現正展出多件精彩作品，包括經典的「無窮無盡的水晶宇宙」，繁花錦簇的「花與人的窪谷：迷失、沉浸與重生」，可即時創作的「學習！未來遊樂園」作品群，打造光之雕塑群的「光之雕刻——平面」，讓身體活動的「運動森林」主題作品群。

澳門teamLab提供早場優惠門票，每張188澳門幣，須於下午1時前離場。門票確實優惠，因此吸引大量人流集中於上午入場。不過記者建議購買正價門票，每位268澳門幣，由於很多人在下午1時前已離場，因此下午進場後猶如「包場」，可以「任影唔嬲」，CP值更高！打卡夠本後，是時候由夢幻世界回到現實，乘坐輕軌回到氹仔碼頭站乘船回港，完結快閃之旅。

■teamLab超自然空間

時間：上午11:00至晚上7:00（最遲晚上6:15入場）

早場門票：188澳門幣

全日門票：268澳門幣

地址：澳門威尼斯人金光會展展覽館F館

網址：www.teamlab.art/zh-hant/e/macao

註1：部分作品暫停開放

註2：每月休息日不同，3月逢周三休息，到訪前宜先留意官網

文：陳麗斯

Model：Akina Choi（IG@akinach）、凌峰（IG@tsuilingfung）

協力：澳門倫敦人

編輯：梁小玲

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