star chic：《丹麥女孩》Eddie Redmayne 低調演繹「女裝男穿」風格

翻開時尚歷史，Yves Saint Laurent是首批創造跨性別界限時裝的潮流先鋒，對後世影響深遠。他把「女士西裝」發揚光大，將男裝元素融入女裝設計並創作出Le Smoking西裝，讓女性擁有更多穿著的自主權。來到現今世代，當性別愈趨模糊，除了普遍較被接受的「男裝女穿」風格，近年亦愈來愈多「女裝男穿」的設計，例如剛發表的Fendi及Saint Laurent 2023秋冬男裝，兩大品牌的創意總監都將大量女裝元素運用於男裝中，讓男士一嘗婀娜多姿形象。

男星雌雄同體形象

要數近年愛以「女裝男穿」風格示人的男星，英國歌手Harry Styles是其中一人。他會穿上透視襯衫、佩戴珍珠耳環，還會塗上指甲油，雌雄同體的形象予人深刻印象，展示出不受束縛的浮華時尚風格。然而對於相對保守的人而言，Harry Styles的態度似乎在挑戰「道德底線」，這樣大膽的方式，不容易被接受。至於另一位英國男星Eddie Redmayne，卻以另一種較平易近人的手法，展示「女裝男穿」的造型品味。

觀眾對於Eddie Redmayne的印象，除了在電影The Theory of Everything「神還原」霍金，相信還有他在The Danish Girl中的跨性別人士角色。演技一流的他幾乎能演活不同範疇、性別的人物。記者因為一次採訪工作而有機會跟Eddie Redmayne接觸，現實中的他一派英倫紳士的模樣，加上高䠷纖瘦的身形，更是一副穿高級時裝的好材料。在很多不同的紅地氈場合上，Eddie Redmayne都會穿上「同鄉」Alexander McQueen的服飾亮相。在早前舉行的英國電影學院獎（BAFTA）派對上，他穿上品牌的一套黑色西裝，腰間和袖子中央均加入鑲空處理，透露出內襯的白恤衫，塑造出如女裝中的收腰視效。事實上這件西裝確實從女裝而來，出自品牌2023春夏女裝（圖），減去了原先的不規則裙襬，變成為一件款式獨特的男裝西裝外套。品牌採取這種「輕描淡寫」式的設計手法，既保留着前衛、富創意的精神，同時亦以低調的方式來提升多元化形象，切合不同口味的消費者。●

WHO: Eddie Redmayne

WHERE: 第76屆英國電影學院獎（BAFTA）派對

WARDROBE: Alexander McQueen

查詢：Alexander McQueen 2653 8468（K11 MUSEA店）

Celine Men 2952 9372 （置地廣場店）

Cettire www.cettire.com

Farfetch www.farfetch.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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