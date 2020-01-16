2023 SS Couture Special：設計工藝 傳承與開拓 高訂時裝昇華至藝術境界

Chanel

巨型「動物」穿梭華麗衣裳

Chanel在2023春夏高訂時裝騷舉行前，事先發布了多幀宣傳照片，當中的拍攝地點看似在巴黎31, rue Cambon的Gabrielle Chanel公寓附近。照片中的模特兒Vivienne Rohner頭戴黑色大禮帽及穿上白色短裙套裝，站在約十多呎高的大鳥造像前。造型奇特的大鳥加上模特兒那頂大禮帽，感覺猶如馬戲團領班引領大型花車的喜慶巡遊。

原來系列概念正是以Gabrielle Chanel的故居為起點，品牌藝術總監Virginie Viard邀請法國藝術家Xavier Veilhan重新詮釋Chanel公寓內的動物圖像，並融入藝術家自己的動物寓言中。多件由木頭和紙板製成的獅子、鹿、雀鳥和駱駝造像，讓雕塑和圖畫成為時裝騷別致的布景；而小貓、哥基犬、兔子和燕子，與代表品牌的鹿或山茶花，則成為服飾上的矚目焦點。

系列中的香奈兒套裝借鑑了喜慶巡遊和異想奇觀中的女性制服，加入了大禮帽、蝴蝶領結、白手套、繫帶靴、緞面斗篷、百褶裙、雙排扣或有下襬的外套、燕尾服襯衫、短褲和襯裙等。輕盈精緻的連身裙和連身褲，配上疊層、透明面料、荷葉邊、褶縐、精緻的肩帶和重新上漆的蕾絲，採用真絲薄紗、塔夫綢、透明硬紗、喬其紗和尚蒂伊蕾絲製成。大量動物圖案綴於華麗的服飾上，密麻麻的兔子綴於背心裙、可愛趣致的哥基犬閃亮綴於花呢外套，亦有小鹿與花卉綴於透薄紗布，有如夢幻童話般美麗動人。●

Giorgio Armani

「迴旋曲」呈現綺麗夢境

Giorgio Armani一年兩度的春夏、秋冬主季度系列，本身已經精雕細琢，華麗非常。不過品牌自2005年推出的Armani Privé高訂系列，卻要比ready to wear更精緻奢華，令人讚歎Mr. Armani深不見底的設計造詣。

Armani Privé 2023春夏高訂系列以Rondò Armaniano命名，Rondò乃意大利文「迴旋曲」的意思，這是一種在18世紀非常流行的歌劇類型，其特色是分為兩個速度截然不同的部分。系列徐徐展開就如迴旋曲的開端，由微妙震動的線條、光線和顏色組成，並像通過棱鏡折射而愈發精妙，以時裝呈現一場綺麗夢境。

鑲嵌寶石的短款外套、半截長裙、垂墜長褲和緊身連身裙勾勒出迷人的廓形。貫穿整個系列的棱角圖案，靈感源自18世紀畫作中經常出現的小丑（Harlequin）服裝，但系列的棱角圖案不但閃閃生輝，還以牡丹粉色、綠松石色、翡翠綠色與寶藍色等點綴，有些晚裝造型甚至配以小丑服常見的圓形褶縐頸飾，卻沒半點滑稽效果，散發的都是Armani式的華麗優雅氣質。●

Jean Paul Gaultier

與Ackermann話題之作

自2021年的秋冬季起，Jean Paul Gaultier的高級訂製服系列便與不同的設計師合作，包括Sacai的阿部千登勢、Y/Project的Glenn Martens和Balmain的Olivier Rousteing。每個設計師與Gaultier都會產生不同的化學作用，大家互相將相同與不同融和，令每次合作均成為時尚界的一時佳話。

2023春夏高訂系列的聯合創作人為Haider Ackermann，其風格看似與Gaultier近乎南轅北轍。Ackermann是冷酷而優雅，Gaultier卻以幽默而前衛見稱，但兩人都精於運用高雅精湛的剪裁，只是Gaultier具話題的創作有時會蓋過衣服的工藝。於是Ackermann就從兩人的共通點入手，利用剪裁及設計細節將女性優雅而修長的廓形展現，單單是系列中一條如靈蛇纏胸的晚禮服，已經技驚四座，美得令人屏息！●

Valentino

反映新世代的高訂系列

Valentino的春夏高訂系列以Le Club Couture命名，品牌創意總監Pierpaolo Piccioli構想一個高級訂製服與夜店相匯的另類國度，並化時裝為語言，推演多元美態、自由思想、剛柔並濟、華實兼備、化繁為簡和美夢成真等概念。

夜店既能讓人縱情享樂，亦是一個適合盛裝打扮的最佳場合。系列透過艷麗色彩、鮮明的波點和條紋圖案、綴飾和層次來傳遞勇於以衣著表現自我的果敢精神。飄揚的流蘇、緞面蝴蝶結、大大小小的荷葉褶縐飾邊、大面積的羽毛、珠片和刺繡等一眾非常Valentino的設計元素，除突顯不一樣的身體曲線，亦營造出青春煥發和魅力四射的誘人效果，是今季眾多品牌中最能反映新世代所需的高訂系列。●

Fendi

閃爍透視 瀰漫柔和氣息

高訂總予人高不可攀的感覺，身為Fendi高級訂製時裝及女裝系列藝術總監的Kim Jones，卻想將之變得人性化和平易近人，在突顯傳統高訂勾勒身體線條的同時，將內衣化成晚裝，讓女性穿上「華衣美服」卻不感約束，感受來去自如的自在放任。

閃爍透視的設計成為整個系列的主體路線，並予以內衣般輕靈和浪漫，在用色、衣料和做工上均令服飾瀰漫柔和及朦朧的氣息。整個系列由各式長短闊窄不一的連身裙組成，裙上綴以豐富多姿的刺繡，與手工褶襇圖案和高雅非凡的針織，交織生動的立體感。別出心裁的半透視面料，以精巧的設計剪裁營造豐富的層次。在浪漫輕軟的造型上，亦適度襯以質感豐富而線條流麗的金屬配飾，例如單邊戴的組合耳環、束起圍裙用的登山扣、小手袋的手抽和高跟鞋踭等。●

Viktor & Rolf

一場前衛藝術表演

Viktor & Rolf一向喜歡透過高訂系列展現超現實的視覺效果，看他們的時裝騷有時更似在看一場前衛的藝術表演。2023春夏高訂系列中一共18套訂製服，全部均為紙杯蛋糕形的舞會禮服。開首的3套精緻奪目，例如上身的緊胸衣有綴滿水晶、漸變色的細緻褶縐，或配以亮麗的蝴蝶結飾於胸口，下身則是三角形的大裙襬，造型華麗而甜美，猶如童話故事中公主在舞會艷壓登場。

不過Viktor & Rolf又豈止於一個只講求美的系列，之前的只是開胃菜，後來的15套舞會禮服才「嚟料」。服裝做工華麗依然，設計師卻將整件禮服硬生生打橫、打斜，甚至倒轉放，再如入榫般將禮服穿在模特兒身上，效果即時變得荒誕不經。Viktor & Rolf解釋這種扭曲現實的效果，有如網上世界的資訊橫流，此刻看到一個製作蛋糕的精緻短片，手指一滑卻可以是俄烏戰爭中無辜犧牲的平民百姓。世界就是如此荒謬，幸運的是Viktor & Rolf在這種不協調中，以時裝為大家帶來一些樂趣。●

Dior

向非裔民權藝人致敬

Dior創意總監Maria Grazia Chiuri一向從女性主義中得到啟發，2023春夏高訂系列就以著名非裔美國歌手兼舞蹈家Joséphine Baker為靈感。

Joséphine Baker在1920年代中期從美國前往繁華的巴黎。百多年前的社會氛圍與今天的標準難以相比，即使身處歐洲，種族不平等問題依然存在。但身為非裔的Joséphine Baker仍能在演藝圈佔一席之地，她以風華絕代和跨越不同文化的精彩表演贏得觀眾歡心。除了表演者外，Joséphine Baker同時是二戰時法國抵抗運動的成員，因對國家有功而獲法國軍事榮譽英勇十字勳章。她亦是非裔美國人的公民權利捍衛者、人道主義者和國際慈善家，種種功績讓她成為摩登時尚和進步的象徵。Joséphine Baker曾赴紐約Strand Theatre和Carnegie Hall演出，在台上的她身穿亮麗的法國時裝，Dior當然包括其中，為她璀璨的魅力和成就而加冕。

品牌今季高訂系列中類似浴袍的大褸，內襯輕盈緞面內衣的造型，是Maria Grazia Chiuri聯想Joséphine Baker登場前在更衣室中作準備的時刻。金光發亮並帶有褶縐效果的晚裝、渾身閃亮流蘇的舞衣，啟發自Joséphine Baker在舞台上表演時穿著的華衣美服。系列中的西裝和大褸，則向Mr. Dior鍾愛的陽剛布料致敬。除了精緻的服飾，騷場的佈置亦殊不簡單，由非裔美國藝術家Mickalene Thomas設計，牆壁上的巨型肖像輔以精美的刺繡，以頌揚像Joséphine Baker一樣的黑人和混血女性，那種突破種族壁壘和打破常規的優秀特質。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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