廚房說書人：中國乃「禮義之邦」不似野蠻人吃狗肉﹖

《禮記》是儒家經典，成書於距今二千多年前的戰國時代，供作禮儀的參考，書中記載，當時狗有3種用途，「一曰守犬，守御宅舍者也；二曰田犬，田獵所用也；三曰食犬，充君子庖廚庶羞用也」，那就是守門口、狩獵耕種，以及食用。

狗是祭祀中常用牲口

古代夏、商、周三朝的禮儀筵席，酒和狗肉是主要飲食，《禮記正義》載：「其牲用狗」，「行一獻之禮，坐而飲酒，以至於醉」。狗是祭祀中常用牲口，這從「獻」字從犬部，便知一二。中國人自古以來便有吃祭品習慣（所以不要笑某位女教授），狗肉先供奉神靈，再祭「五臟廟」，順理成章。

《周禮》中有所謂「八珍」，意即八種最珍貴食物，其一是「肝膋」，那就是狗肝。所以，古代典藉講「禮」，卻反而教人啖狗肉，現代人看來，委實諷刺。若然如此，讀者會問，為何後來中國人開始不吃狗肉了？其發生大概是近千多年歷史，相比起吃狗肉的夏、商、周、漢兩千多年的歷史要短，且還未計更早，遺址上發現大量狗隻骸骨的新石器和仰韶文化年代。

任職日本明治大學比較文化學的張競教授，著有《餐桌上的中國史》一書，書中他考證了唐代的「燒尾宴」菜譜、《酉陽雜俎》的〈酒食〉篇，都沒有找到狗肉菜式，就算是南北朝時的《齊民要術》，記載了大量菜餚及烹調法，但當中狗肉的也只有一道。

是什麼導致這個轉變？答案與游牧民族入主中原有關。

「蠻夷」眼中吃狗肉才是「野蠻」

游牧民族如鮮卑，以狩獵起家，狗是忠誠和最佳伙伴，在這些我們眼中的「蠻夷」眼中，吃狗肉反而才是「野蠻」、「殘忍」、「忘本」行徑。部分游牧民族如突厥和遼（契丹），更視狼是自己的先祖，且以狼為圖騰（大家是否記得《天龍八部》裏的蕭峰？），就更加不會吃與狼有近親關係的狗。

最初是五胡亂華，後來隋唐又跟鮮卑有血源關係，到了宋朝，又有遼、金先後入侵，中原地區數百年來長期受游牧民族影響，甚至君臨天下，中原文化包括飲食難以不受影響，狗被視為伙伴的價值觀，衝擊及逐漸改變了漢人吃狗肉習慣。

有趣的是，廣東卻是少數續吃狗肉地區，書中認為，這或與逃避戰亂，衣冠南渡，漢人文化被帶到嶺南地區有關，且因有南嶺所隔，北方游牧民族的影響和文化滲透也較小，讓吃狗肉習慣得以維持。

歷史就是如此諷刺，古人講究禮義，卻愛吃狗肉；反而是蠻夷，卻令我們祖先不再吃狗肉。華夷之別，文明vs.野蠻，是否適合截然二分呢？●

文：蔡子強​（隔周刊出）

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