藝術展覽：英國布藝結合加勒比文化

生於1924年、2020年離世的Althea McNish,曾為不少英國品牌如Liberty、Dior及Zika Ascher等設計布料,在種族歧視普遍的年代算是少數。她的作品因為能將異國與歐洲文化結合而深受觀迎,如以梵高的作品為靈感。展覽引文:The flowers of the English countryside, I transform into Caribbean flamboyance,道出其成功之處。場內亦有由Bushra Mohamed和Nana Biamah-Ofosu設計的裝置空間Who is the "Bachelor Girl" of Today?,展示當下女性如何以布料裝飾,帶出自主空間。●

Colour is Mine展覽

日期:即日至4月23日

地址:Whitworth Art Gallery Oxford Rd, Manchester M15 6ER

網址︰www.whitworth.manchester.ac.uk

文:Dawn Hung

[Feature]