論盡教育：教兒教女好艱難

抹車婆婆告發孫兒 用心良苦

自己雖然唔係好識教仔女，但生性好奇，好留心別人點教仔女。有幾個例子王師奶終身不忘：

1. 多年前每天清早都有一個70多歲的婆婆，吃力地推着一部木頭車上廣播道的斜路，車上有一個盛滿水的水桶，替廣播道停車場的車主洗車。照計以她的年紀及經濟狀况可以領綜援，用不着這麼辛苦勞動，她就是硬骨頭，要自食其力。我們在欣賞這個婆婆志氣的同時，也要欣賞讓婆婆清潔的車主，明知婆婆清洗的效果一定不如年輕力壯的小伙子，裏面也隱藏慈悲之念。後來有記者訪問老婆婆，原來她與17歲的孫子相依為命，可惜孫子不知長進，甚至誤入歧途，學人搵快錢，代人賣白粉給街邊道友。這個祖母除了以身作則告訴孫子要循正途找生活，還釜底抽薪向警方舉報孫子的不法行為，希望孫子受法律制裁後改過自新。用心良苦呀！

2. 第二件難忘的例子發生在韓國。王師奶記得一個7歲小童在文具店偷了一本記事簿，給媽媽發現，媽媽除了解釋這是犯罪行為外，還要他到警局自首，要取得警局原諒信才會原諒他。這小童真的到警局自首，一五一十向警察講述經過，並答應認真改過。韓國警局真的給他寫了原諒信，接受他真誠的悔改。拿着警局的原諒信回家，媽媽原諒了他。各位家長，你們會這樣安排嗎？香港警方會這樣溫情配合嗎？

「醉駕之嘛，請個律師乜都搞掂」

3. 這是王師奶耳聞目睹的事，珍珠無咁真。有一天送當時念四年級的C女上跳舞課，不想往返舟車勞頓，就到附近法庭聽審，消磨2、3個小時。開庭時才知是一宗交通案件，被告是一個21歲年輕人，穿著時髦，陪同聽審是一對衣服亮麗的中年男女，看樣子應是父母。看清楚，原來是出名的富商，還有律師陪同。21歲被告犯的是超速、不接受「吹波仔」，還出言侮辱警察，最終統統無罪。一家三口連同律師走出法庭，興高采烈。媽媽說：「區區小事，醉駕之嘛，我都話無事啦，請個律師，乜都搞掂。」其時司機駕着一輛保時捷停在年輕人面前，那剛被判無罪的21歲年輕人，一個箭步跳上駕駛座，踏盡油門，揚長而去。父親在汽車的噴射聲中高喊：「酒可以飲，唔好太多。」這是另一種教仔方式。

教兒教女各師各法，意猶未盡，下期再續。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第438期]