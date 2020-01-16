辣媽CEO：給28歲大T的信

從放手讓你追夢 到肩並肩創業

我們家一向重視儀式感，你是我們家的第一個第三代，萬千寵愛在一身，滿月當然有擺滿月酒，之後每年都會搞生日party，高峰期是你的幼稚園階段，10磅超巨型Hello Kitty蛋糕年年不同，當然還有你層出不窮的公主造型。我終於想起來了，升讀小學之後就已經沒再搞party了，只有我和你的幾個同學在家中舉行小型聚餐。中小學階段的朋友就只有寥寥幾個，即使你不講，我都感受得到這個階段你過得並不開心。直至誤打誤撞到了韓國讀書之後，你好像脫胎換骨似的，不知不覺間成熟，變成了一個開朗少女，還結識了一班不同國籍但志趣相投的朋友。見證你的蛻變，我有說不出的欣慰！當日果斷決斷地放手，讓你跟着興趣走到韓國讀書追夢，是做得最好最對的決定！

你大學未畢業，我就和你攜手創業。過程中摩擦爭拗不斷。講愛情，相愛很易相處難。講親情，相愛相處一樣難。我很想為你好，但偏偏我的為你好成為了你的壓力源頭。很想你吸收我的經驗，很想你聽我講，真的未曾想過原來對你來講，是壓抑你不能發揮自己的枷鎖。欲速不達，成長需要時間，需要經歷，我不斷反省，不斷學習，不斷努力，只希望我的心事有一天你會懂！

每年一篇紀錄 他日從頭細讀

每年你們兩姊弟的生日，我都會寫一篇文章做紀錄，即使我他日腦退化，都可以從頭每一篇細讀，重新認識你們一次，再愛你們一遍！生命有限，愛無限！

能夠和你肩並肩一起創業，無論如何都是幸福事。磕磕碰碰跌跌撞撞，加深了我們彼此的理解諒解和包容，有機會攜手共同創造我們一家的未來，點止福氣咁簡單？你一定要感恩，一定要記得一路以來對你寵愛有加，關心你、痛惜你、扶持你的所有uncle auntie，是你不知幾多生修來的福氣！

久違了的生日party，就在28號為28歲的你開！為了令你這個一生人只得一次的日子，過得更難忘更有意義，我決定錦上添花雙喜臨門，2月28號亦是我們餐廳Telicious第一日開門soft opening！

我說過只想要你快樂，但你的快樂並不是我能夠賦予的，媽媽祝你生日，日日都能追隨創造你自己想要的快樂，此志不渝！Happy Birthday！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第438期]