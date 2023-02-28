幸福拼圖：守護家庭幸福

「聽到你同我講你嘅內心說話，媽咪好開心！我以為我會就咁冇咗個仔……」

這名中學生和媽媽打破了3年來的冷戰僵局，終於在今年第一次認真相處溝通，他們彼此相擁，媽媽不禁流淚。這對母子過往累積了不少心結，進入了長達3年的冷戰期。在疫情期間，他們沒有因為相處時間變多令雙方關係變好；相反，「家」成為了他們的「困獸鬥」戰場，關係日益緊張。

這次面談經驗不禁令筆者聯想到香港家庭福利會在2022年做的「香港家庭幸福指數」調查，是次研究結果顯示香港家庭的幸福水平下跌，當中極有可能是受疫情影響。

現在疫情開始放緩，生活逐漸復常，學生、家長和教師們不妨參考以下建議，一起在不斷轉變的環境下守護家庭幸福。

子女向父母表達想法

首先，子女不妨適時與父母分享自己的想法，例如最近遇到的困難、接下來讀書的計劃及需要父母什麼幫助等。每人畢竟是獨立個體，父母不知道子女想什麼是正常的，孩子可以嘗試多向他們表達自己的想法，讓他們有更多機會了解！

家長向子女分享工作近况

作為家長，除了聆聽子女的分享外，也可嘗試轉換角色，與他們適當地分享自己的想法和近况，例如自己的興趣，甚至最近生活上、工作上遇到的困難。當然，家長可能覺得子女未必完全理解，但這樣也是一個讓子女了解大人世界的機會，更重要的是讓大家能互相分享互相支持，加強家庭幸福中「家庭團結」的一環。

教師推介社區資源助學生

雖然教師不是學生家庭的成員，但教師是學生與家長之間重要的溝通橋樑，讓家長知道子女在學校的情况和想法。另一方面，教師可根據專業知識和對學生的了解，推介一些有用的社區資源協助學生，讓有需要的學生有更多渠道獲得協助，家庭幸福中「社會資源」的部分得以提升。

文：陳中鳴（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第438期]