解鎖孩子心：如何引導孩子說出感受？

媽媽心裏很不解，樂兒之前還很期待，為何現在好像不是太高興？樂兒嘟起嘴說：「那些男孩子只是在跑來跑去，好煩呀！我真是很想罵他們！」

媽媽心想：「究竟什麼事讓樂兒這樣生氣呢？」

我們可以如何協助孩子表達感受？

1. 先不判斷孩子的行為，試着同理孩子的感受

媽媽想起沒多久前，樂兒去過另一個女同學的家，那次她們玩角色扮演、看電影和砌拼圖……在樂兒的角度裏，她期待今日的聚會也是同樣的活動。媽媽問樂兒：「上次在欣欣的家玩拼圖和看電影，你覺得很享受，但今日玩的東西與上次很不同，是嗎？」樂兒細聲地回答：「是的，跑來跑去有什麼好玩的……」這時，樂兒沒有再不斷說負面的話，從生氣的樣子變成悶悶不樂的……

深層感受被聽見

2. 給孩子不同的情緒詞語來表達自己

媽媽問樂兒：「今日沒有你所期待的活動，你會不會覺得很沉悶？還是生氣？還是很失望？」樂兒抬起頭來說：「有點生氣……」媽媽說：「除了生氣，有沒有失望呢？因為都沒有玩到想玩的遊戲……」樂兒的深層感受浮上來，原本繃緊的身體放鬆下來，她原本不意識自己失望的感受，所以只以埋怨的方式發泄。

主動提出意見 聆聽別人想法

3. 協助孩子從不同的角度看事情，主動想出解決的辦法

媽媽欣賞樂兒說：「雖然你不太有興趣玩他們的遊戲，不過我欣賞你有參與。每個人的喜好的確是會不同的。或者下次我們請他們來我們家玩，我們再試試請他們玩不同的遊戲！」樂兒笑着說：「好呀！每個人都可以提議想玩的遊戲，然後再一起玩！」媽媽摸摸樂兒的頭說：「沒錯，我們要主動提出意見，又要聆聽別人的想法。」當孩子的深層情緒被聽見，意識較深的情緒，才能啟動理性腦袋，聆聽別人的教導，將之成為一個正面的成長經歷。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第438期]