澳洲生活夢想飛：一卡借70本書

維多利亞州立圖書館位於Melbourne Central車站對面，交通方便，外圍時常有街頭藝人表演和展翅飛舞的鴿群，非常值得「打卡」。館內從古至今藏書達250萬本，每年到訪者更超過150萬人。圖書館附近就是澳洲皇家墨爾本理工大學（RMIT），因此平日有許多大學生到訪找資料、閱讀、做報告。一樓不定期會有展覽，最震撼的是樓高34米全天窗的八角形閱讀室，保證歎為觀止。

至於住在郊區的香港人，許多也像我們一樣喜歡帶小朋友去附近的公共圖書館，就像便利店總有一間在附近。我們住的是Whitehorse Manningham區，便已有位於Blackburn、Bullen、Doncaster、Box Hill、Nunawading、The Pines、Vermont South和Warrandyte 8個圖書館，基本上5至10分鐘車程已到。

主題圖書 由館長挑選

澳洲墨爾本非常鼓勵閱讀，最驚訝的是一張圖書證可借70本書。只需攜帶駕駛執照或身分證明、地址證明，就可以即時申請圖書證。為鼓勵閱讀，當地還有一個計劃是「學前閱讀千書1000 Books Before School 」。圖書館內跟香港一樣，有許多影音產品可借用。我見每間圖書館也有中文圖書架，只是數量不算多，提供繁體和簡體的中文書籍。有時更會在兒童圖書區的桌上見到一小疊用繩綁好的主題圖書，每疊是相同主題的內容，由館長挑選，方便家長借閱。

另一個令我感驚訝的是小朋友和年輕人過期還書是不罰款的。但當然家長也要教導孩子在限期內（3星期）準時還書。

我的老六悅悅超喜歡整個借書的過程。一個超大的電子屏幕，只要把書放上便自動處理好借書，她覺得好好玩；還可選擇把已借的書單列印或透過電郵收取紀錄。如果你真的忘記還書，還會收到電郵的溫馨提示。

墨爾本圖書館活動多，是小朋友的好去處。老六悅悅喜歡在不多人的上午時間參與館內的電腦學習。還有適合不同年齡的活動，逢星期一至五均有免費的「學前故事時間Preschool story time」，適合3至5歲小朋友參加。由導師說故事，有些還帶着小朋友唱歌跳舞，最後一定是派材料，給小朋友做小手工。還有普通話和希臘文故事時間、初生嬰兒卡拉OK、幼兒活動、牀前故事班，0至5歲的小朋友天天有節目，不用登記，可以按時免費參加。此外，還有許多適合小學生的興趣班，如LEGO Club、陶泥班、節日裝飾班、電子coding班，澳洲的本土迴力鏢（boomerang）室外活動也可以參加。成人班有英語班、寫作班、讀書會、桌遊班、電腦班、製作電子相簿和編織班等，真的非常豐富，我也打算在小朋友上學時段給自己報一些興趣班，增添一些生命色彩。

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。

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[Happy PaMa 教得樂 第438期]