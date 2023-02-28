親子筆陣．家教明言：最好的我們 最好的相遇

笑談珍貴回憶成長趣事

在亞小的60周年感恩崇拜暨學生匯演中，我們有機會回望上帝在過去的恩情，實在難得。其中一個環節「亞小當年情」，每個10年的校友代表在台上笑談當年在學校的珍貴回憶、自己的成長趣事、和老師同學的當年情……回憶和緬懷正好見證了學生的成長變化，也留下了美好的印記，教育的寶貴，不正是期盼着一代又一代的茁壯成長嗎？

學生在匯演中一展所長

典禮的最大目的，是希望同學在匯演中一展所長，每個學生，透過和亞小英熊一同排練的話劇、不同校隊的演出、全校一起跳唱60周年主題曲及舞蹈，我們一起看到孩子的投入和才能，這也是我們深信的價值，每一個孩子都應該有發掘潛能的機會。

幼苗展翅高飛實在有賴護孩子的每一位對亞小付出了很多很多的愛，是因為最好的每一位對亞小恩情的堆疊，亞小的教學團隊及支援團隊的各位同工，當天各自都在不同的崗位中盡力付出，大家美好的身影一定常在同學的心中！當天有不同的家長義工及扮演亞小英熊的家長，因為家校同心，孩子可以展翅翱翔。60年的光陰恍如昨天，歡聚過後我們又展開新一頁的教育旅程，人生在不同的時間遊逛，有一天，我們會在最美好的地方相遇，因為家校同心，因為每位最好的同工一起努力，我們感受到每個相遇都是美好。

文：鄭家明（亞斯理衛理小學校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

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[Happy PaMa 教得樂 第438期]