善用除濕好物 安樂窩夠晒爽！

抽濕機 乾衣後應轉回普通模式

抽濕機按技術劃分為3類：壓縮式、熱石式與混合式。香港高等教育科技學院（THEi）講師及工程師陳大偉（David）稱，混合式抽濕機結合壓縮式及熱石式運作機制，可因應溫度、濕度，自動切換抽濕模式，但售價較貴，在香港並不常見。

壓縮式：

慳電抽濕量高 室溫低影響效能

香港最常用抽濕機。透過加壓令雪種在散熱管內液化升溫、在冷管時氣化降溫，製造溫差去達到抽濕效果。機身內小型抽氣扇將潮濕空氣抽入，空氣中水分遇冷凝結成水滴；然後空氣經過散熱管，再排出時便會變成較乾燥及高溫。由於須靠冷管凝結水滴，如室溫太低，水凝效能較差。而香港潮濕春季氣溫普遍在20℃左右，所以上述問題不大。

優點：耗電量低，抽濕範圍大，抽濕量高

缺點：易受溫度及濕度影響，濕度溫度愈低，效能愈差

熱石式：

快速抽濕 耗電高抽濕量低

新型抽濕機，毋須利用壓縮機及雪種。利用熱石吸濕的原理吸收空氣中水分，然後加熱將熱石內水分排出，透過熱交換器收集由熱石蒸發出來的水氣到盛水器內，排出的空氣便會變得較乾燥。即使溫度較低，也無礙抽濕機將水分冷凝，一年四季適用。

如果想在短時間內快速抽濕，熱石式抽濕機較適合。但它耗電較高，而且熱石式型號多為低抽濕量款式，較適合在較小的房間使用。

優點：短時間內快速抽濕、不受環境溫度影響效能

缺點：耗電量高、抽濕量較低

能源效率數值愈大愈慳電

如何選擇抽濕機？如何發揮最高效能？David有以下建議：

‧若居住面積較大，應選購抽濕量較高型號，抽濕速度相對較快。一般而言，一個300平方呎單位，需有19公升以上抽濕量

‧查看能源標籤，當中energy factor（能源效率，見右圖）指每1度電能抽濕多少公升，數值愈大代表抽濕量愈高，愈慳電

‧啟動乾衣模式可增加抽濕強度，製造更多乾燥暖風以助乾衣；但乾衣後應馬上轉回正常抽濕模式，減輕抽濕機負擔

浴室暖風機 天花式乾衣較平均

浴室暖風機（thermo ventilators）愈來愈流行，不但能保持浴室溫暖，還兼備乾衣功能。

香港高等教育科技學院（THEi）講師姚詩韻指，浴室暖風機吹送出暖風提升溫度，降低相對濕度讓衣服中的水分更易揮發，同時借助抽氣扇間歇地排出室內水氣。「它與暖爐運作原理相似，都是經空氣流動傳熱，不過浴室暖風機會吹出氣流加快空氣流動，因此傳熱效能較高。」

浴室暖風機分天花式及窗口式，姚詩韻指，天花式由上而下送風，角度較平均，可將暖風吹到每件衣服；窗口式只能將熱風吹向前方，死角位較大，乾衣效能較弱。

防潮產品 化學、物理吸濕 各有優缺

細小密閉的空間如衣櫃，亦有不同吸濕產品選擇。香港理工大學應用生物及化學科技學系教授兼副系主任容家富指，市面常見吸濕材料包括氯化鈣（calcium chloride）、防潮珠（silica gel）、炭及矽藻土（又名硅藻土）等，吸濕原理分為化學及物理吸附，各有優缺。

氯化鈣：吸濕較強 僅用一次

化學物質，多呈白色粉末或粒狀，吸收空氣中水分後會化成液體。對人體無明顯毒性，惟一旦誤觸皮膚或眼睛，應立即以清水冲洗。

優點︰吸濕效能較強，適用於不同環境

缺點︰只能用一次、有滲漏風險

矽藻土：快速吸水 須風乾

矽藻土源自一種矽藻的微藻外殼，表面有很多孔洞，屬物理吸附。矽藻土原本呈微細粉粒，而市面上產品通常是加入其他物料製成磚狀，如陶瓷粉等。吸濕效能取決於矽藻土含量，注意產品只是把水分吸收，但水分仍藏在內，必須風乾才能帶走水分。

優點︰防潮、「速乾」效果不留水漬

缺點︰吸濕效能取決於矽藻土含量，只適合細小空間

炭類：可重用、除異味 只合細小空間

竹炭或備長炭表面有很多微細孔洞，可吸附空氣中的粒子，屬物理吸附；而活性炭則是經加工增強了吸濕能力。炭類吸濕產品體積較大，接觸面積較小，吸濕速度稍慢，只適用於較細空間。但吸味效果明顯，放於鞋櫃能減少異味，曬太陽後可循環再用。

優點︰可重用，能吸除異味

缺點︰吸濕效能較弱，只適合細小空間

防潮珠：吸濕不液化 電器適用

透明或半透明物質，成分主要是二氧化矽（silicon dioxide），屬多孔性質材料，會物理吸附空氣中水分。表面吸滿水後，加熱蒸發吸附水分便可重用，例如部分商品可放入微波爐「叮熱」重用。防潮珠吸濕後不會液化，較適用於保養電子產品。

優點︰可重用，會變色顯示吸濕狀態

缺點︰吸濕效能稍弱於氯化鈣

裝修/揀家俬 做好防潮第一步

想家居乾爽，裝修和購置家俬時，選用材料也大有學問。好師傅營運總監林子德及物料顧問潘志豪表示，家居位於相對潮濕地區如西貢、將軍澳等，若在裝修或添置家俬時選用合適建材，便可減少往後的煩惱。

裝修篇

地板：避用光滑磁磚木材

宜：選用啞面磁磚或石塑鋪砌地板（stone plastic composite），不含木材成分，不會因吸濕發脹

忌：避免使用表面光滑的磁磚，因磁磚表面會因溫差而凝結水珠，亦容易令人滑倒。不宜使用木地板，因木材吸濕後發脹變形，無法還原

牆身及天花：防潮底漆+乳膠漆

宜：使用乳膠油漆，由於油漆密度高，可阻止水氣入侵牆身；部分廠商更在油漆中混入各種化學物質，可減少發霉情况

在剷牆批灰後，先髹上一層防潮底漆，待風乾後再在面層髹上乳膠漆。有油漆廠商會建議多上兩層乳膠漆，都有助減少濕氣入侵牆身

忌：忌用牆紙，因為如牆身受潮，可能令牆紙鼓起脫離，影響外觀及更易發霉。忌用傳統「菜膠」、「福粉」批牆身底灰，因內含生物成分，容易發霉，應使用新式專用批牆灰

雖然磚表面的霉菌可輕易抹走，但磚與磚之間水泥夾縫發霉很難清理，而細磁磚有較多夾縫，應避免使用

家俬篇

中纖維板、蔗渣木 易吸水變形

宜：選用金屬、塑膠或玻璃製家俬，材料不會吸濕；選用夾板製家俬，木纖維密度高，沒有太多空間讓濕氣進入

忌：忌用蔗渣木，因混入細碎木屑或木糠，導致板內有很多空間吸水，容易變形。忌用中纖維板，雖然密度較蔗渣木高，但如家居環境潮濕，亦應盡量避免

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