談情說痛：無故腰痛 小心「蛇」作怪

實情是，痛楚是一個警號，告訴我們身體哪兒受到侵襲破壞而需要處理。這些損傷並不局限於拉扯碰撞的外傷，也可以是病毒細菌在身體作怪。就長者而言，腰部在沒有受到外力衝擊狀况下出現痛楚，其中一個常見原因是俗稱「生蛇」的帶狀疱疹，它由匿藏於神經線的水痘帶狀疱疹病毒所引致，當身體免疫力下降或年長令免疫系統功能下降時，病毒便伺機發作，引致痛楚，而腰部是常見發病位置之一。

現紅疹72小時內服藥

一般人認知當中，生蛇除了帶來疼痛，患處還會出現疱狀紅疹，但在病發初期未必出現這些皮膚症狀。在這段時期，它看似跟一般腰患分別不大，容易讓人掉以輕心，患者很多時待紅疹出現後才醒覺要處理！

目前治療帶狀疱疹的抗病毒藥物，需要在紅疹出現後72小時內服用，才能發揮最大效用，包括降低帶狀疱疹後神經痛（postherpetic neuralgia）出現的機率。醫學文獻顯示，約10%至20%生蛇患者在痊癒後出現帶狀疱疹後神經痛，不時產生如閃電、針刺、火灼般的神經痛，可持續數個月至數年不等，並且沒有有效的處理方法，是一種非常棘手的後遺症。因此腰部無故出現刺痛，尤其是痛楚位置較接近皮膚表面或帶點痕癢，輕輕觸摸也產生灼痛感的話，便需要密切留意患處；倘若出現疱狀皮疹，便得趕緊求醫處理。

儘管只有曾患水痘的人士，身上才帶有水痘帶狀疱疹病毒而引發生蛇；但在臨牀上，看見不少人士由於對兒時記憶模糊，或當年病情輕微，而誤會自己未曾感染水痘，毋須擔心生蛇找上自己而輕忽相關症狀。

建議50歲或以上打蛇針

由於帶狀疱疹可引發神經痛，並有可能造成肺炎、腦炎、失明、失聰等嚴重後遺症，因此美國疾病控制及預防中心（CDC）也發出指引，建議50歲或以上人士接種兩劑帶狀疱疹疫苗（蛇針），以減少生蛇及相關併發症。

文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監、家庭醫學專科醫生）