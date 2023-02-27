知多啲：長時間同一姿勢 痛症高危

1. 肩頸、腰背痛：

「低頭族」、辦公室上班族等都屬高危，因為生活和工作需長期使用電腦、手提電話，「低頭使用電話時，頭向前傾，頸後肌肉要用力拉住，久而久之，頭、肩、頸後肌肉勞損，引致肩頸痛」。

鍾致康指，腰背痛成因也相似，經常長時間坐着工作，形成腰背向前彎曲的不良姿態，「背部後面軟組織包括肌肉及韌帶處於繃緊狀態，如長時間維持，慢慢形成腰背痛」。另外，因工作需要長期搬運或負重，腰部亦容易勞損。

2. 腕管綜合徵：

「手腕腕管收窄、勞損、增生，令正中神經受壓，導致手指麻痹、手部無力。」鍾致康稱腕管發炎或水腫，刺激正中神經，引起大拇指、食指、中指、無名指感麻痹或失去感覺，嚴重者影響手握力和手部功能。女性、孕婦、曾有手腕傷患、長期病患如糖尿病、類風濕關節炎患者，以及因工作常運用手腕者（如廚師）為高風險人士。

預防方法：

．避免長時間同一姿勢工作，減少重複勞損

．避免長時間使用電腦或手機，定時（例如每30分鐘）做伸展運動

．注意職安健，搬運時使用適當姿勢及方法

．建立恆常運動習慣，以及適當地伸展肌肉和關節