維他命B抗痹痛 亂補過量反招損

維他命B是「大家族」，包括B1（硫胺素）、B2（核黃素）、B3（煙酸）、B5（泛酸）、B6（吡多醇）、B7（生物素）、B9（葉酸）和B12（多種鈷胺素），合共8個成員。

B1、B6、B12助保神經健康

以維他命B1、B6及B12組合而成的配方，聲稱能改善痛症及麻痹，在眾多維他命B中為什麼選中它們？註冊營養師萬侃指，維他命B1幫助身體將食物轉化成能量，亦有助維持神經系統和心臟正常運作；缺乏B1人士反應較遲鈍、脾氣暴躁、記憶力變差、體重下降和經常感到疲累等，嚴重者神經、肌肉運作及心臟都受影響。維他命B6協助神經系統的傳導功能、製造血紅素，以及維持免疫系統運作正常，亦對腦部發展很重要，缺乏者可能會貧血、頭痛、長暗瘡和情緒低落等。維他命B12幫助製造紅血球、維持細胞和神經系統健康，缺乏可致貧血、手腳麻痹或有刺痛感，嚴重會出現身體平衡有困難、抑鬱、思緒混亂等。

萬侃指上述3種維他命B都對維持健康神經系統十分重要，但「不是愈多愈好，重點是要足夠」。

骨科專科醫生林健偉表示，有文獻指維他命B有助加速神經復元，因此骨科醫生有時會為神經嚴重受壓，如腕管綜合徵、頸椎移位，以及神經斷裂需要手術修補的病人，處方維他命B補充劑。不過，如果只是偶爾痹痛，效果成疑，而且「維他命B可以在日常食物中吸收，所以不一定要使用補充劑」。

補充過量加重腎負荷

萬侃補充，身體痛症有不同成因，可能是因為勞損或肌肉量不足，手腳麻痹可能是鎂質不足引致，此類情况補充維他命B不會有幫助。林健偉同樣指出，痛症出現先要找出原因，對症下藥方為上策，「頸梗膊痛有很多原因，有可能是肌肉繃緊、姿勢不正確、用電話過多，這些跟神經沒有關係，（補充維他命B）一定沒有幫助」。而手腳麻痹有可能是腕管綜合徵、椎間盤突出或腰骨退化壓住神經，需要經醫生診斷才能安排合適治療方案。

萬侃提醒，攝取過量維他命B，不會有額外功效，市面上出售的維他命B補充劑劑量一般遠超身體所需，雖然維他命B為水溶性，多餘的會從尿液排出，但過量服用會增加腎臟負荷，亦有可能出現頭暈、嘔吐等副作用。尤其是長期病患者，如腎病患者，服用維他命B補充劑前應諮詢專業人士意見。

可從穀物肉類海鮮攝取

「全穀物，如全麥麵包、糙米、紅米等都含維他命B1和B6。」萬侃指，另外可從豆類、肉類、堅果攝取維他命B1；從蛋白質食物，如雞牛羊豬、魚類等攝取維他命B6。而肉類、魚類、奶類、蜆、生蠔、蟹和蛋等就是維他命B12的食物來源。一般人只要飲食均衡，不難攝取足夠的維他命B，她舉例，60克（約半杯）穀物片（muesli）含有0.5毫克維他命B1；100克豬肉有0.5毫克維他命B6，而一條蕉就有0.7毫克維他命B6；100克牛肉有3微克維他命B12。

然而，腸胃功能差、曾接受胃部手術、素食者、長者要留意會否攝取不足維他命B12。林健偉解釋，「維他命B12要靠胃中一種蛋白質intrinsic factor（內在因子）幫助吸收，如胃部有問題或已切除胃部，身體未能生產這種物質就會吸收不到維他命B12」。另外，萬侃表示，維他命B12主要是從魚、肉、蛋、奶中吸收，因此素食者容易缺乏維他命B12，「可以從額外添加了維他命B12的食物，如一些穀物片、豆奶和麵包中攝取，有需要時可服用補充劑」。

文：李欣敏

編輯：朱建勳

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