醫學滿東華：煙不離手 慢阻肺隨時攞命

初期病徵：咳嗽 咳痰 易氣喘

慢性阻塞性肺病是由慢性病演變，導致呼吸道收窄及阻塞的疾病，主要成因包括長期吸煙或吸入二手煙，以及長期處於空氣污染環境之中；少數人亦可能由遺傳基因引致。

慢阻肺病患者多為60歲以上長期吸煙男士，初期病徵並不明顯，例如經常咳嗽、咳痰、容易氣喘，往往會被誤以為年老力衰所致；一旦病情惡化，出現急性發作，則進一步損害呼吸系統及影響肺功能，導致呼吸衰竭，甚至死亡。

慢阻肺病雖然無法完全根治，但及早診斷和治療，對於減緩症狀、防止病情惡化和降低急性病發的風險都是非常重要。

吸藥鬆弛收窄氣管

正確診斷慢阻肺病，需要靠測量肺功能，高危人士應定期接受肺功能測試，量度肺部呼氣氣流，一旦罹患疾病後，患者必須開始接受治療，並定期追蹤肺功能的進展。如果病情嚴重，可能還需要接受肺部X光檢查、動脈血液氣體分析及肺部電腦掃描的輔助。

治療慢阻肺病，主要透過使用吸入型支氣管擴張劑，能鬆弛收窄的氣管，降低肺部的過度膨脹，以減輕呼吸困難及併發症。最新的吸入型擴張劑，結合兩種長效支氣管擴張劑，能更方便及有效地減少急性惡化的頻率。患者必須學習使用正確的吸藥技巧，並遵從醫生的指示用藥，令藥物發揮最大效果，讓患者減慢肺功能下降，更有助降低死亡率。

戒煙 打疫苗防呼吸系統病

慢性阻塞性肺病患者亦應採取以下方法改善整體健康狀况，並幫助控制病情：

•戒煙及減少接觸二手煙

•如工作上長期吸入煙塵，應佩戴個人保護裝備

•均衡飲食

•定期運動

•接種疫苗，以預防新冠病毒、季節性流感、入侵性肺炎鏈球菌及百日咳等呼吸系統傳染病

慢性阻塞性肺病是可預防、可治療的疾病，市民需有意識，定期做身體檢查，配合先進高效治療，才能改善症狀、減低死亡風險。

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文：陳利（東華三院醫療中心（北角）主管、呼吸系統科專科醫生）