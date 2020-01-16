吾生有杏：院長醫生周記（223）：我患上了「腸漏症」？

求診當日，她拿着《哈佛健康雜誌》（Harvard Health Publications）及克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）的文章來問我：「陳教授，我是否患上了『腸漏症』，令我出現這麼多的健康問題？」

腸壁滲漏招菌 可影響多器官

什麼是腸漏症（leaky gut syndrome）？

它是一種近年新興的醫學理論，簡單來說，就是腸壁滲漏，讓致敏原、有害細菌及毒素等從腸道進入體內。這些外來物質刺激腸道黏膜慢性發炎，引發腸易激綜合徵甚至炎症性腸病。當這些有害物質隨血液流竄全身，便有可能影響多個器官。動物研究發現腸漏症與脂肪肝、糖尿病、過敏症、哮喘、情緒病及慢性疲勞綜合徵有着密切的關係。

人體的腸壁由細胞組成一層保護膜，面積多達4000平方米，它的主要功能是防禦外來有害物質入侵體內。然而這保護膜並非密不透風，細胞與細胞間的縫隙有如入境海關一般，控制有益及有害物質進入我們的血液。當這些縫隙過大或穿洞，便有可能出現上述疾病。現今研究指出很多環境因素可能導致腸壁滲漏，例如高糖、高脂、低纖維的食物，還有酒精、食品添加劑、情緒壓力及腸道微生態失衡等，都會引發或加劇腸漏的現象。

回應當日這名求診的女士，我向她解釋至今「腸漏症」仍是一種流行的醫學理論，我們還需要很多臨牀研究才可以確定它在多種疾病所扮演的角色。雖然我們可以在實驗室量度腸道是否出現滲漏及其嚴重程度，但這些科學技術暫時不適宜應用於臨牀診斷。科學家正研究如何修補這些腸壁上不正常的裂縫，並透過減少腸壁滲漏去改善健康。無論如何，現今醫學已指出腸道健康不單是為了改善消化功能，並且是預防多種疾病的關鍵。

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文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

[健康]