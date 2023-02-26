去埋呢度先：Miss（咗）嘅香港 尋白樓裏的玫瑰園

簡介：神話《一千零一夜》裏，少女每晚講一個故事，令本來要殺人的國王聽得入迷，一天天回心轉意。《香港散步學》作者黃宇軒決定做盞神燈，每次約一位即將離開這座城市的香港人，了解其性情、喜好，設計一趟旅程，讓他／她遇上多年來錯過了的「正嘢」，做幾粒鐘朋友、情留香港半天，一路行住傾捨得捨不得，一路蒐集這裏叫人留戀的hidden gems。「我一直覺得，我們每一個人到了這年代，不論是否別離，都似在跟香港進行一場漫長的告別。如果離開前，有許多地方想去埋先，一直去一直去，會否永不離開？」

日期：2023年2月21日

行程：荃灣海濱出發→沿青山公路汀九段看泳會建築→往「白樓」看展覽→到深井食燒鵝

遇上被「封印」的香港 ／文˙ 黃宇軒（Sampson）

在網上分享第一次旅程後，陸續收到素未謀面的朋友傳來信息，說有興趣參與。Eunice說的話讓我非常好奇。首先是她移居的原因非常「城市」，因丈夫熱愛單車，香港滿足不到生活的要求；然後她又說，想看看自己「miss（咗）嘅香港」，這句子觸動了我，我要帶對方去的地方，到底該是錯過了的那個香港，還是會掛念的那個香港？

今次不如帶對方去我也一直錯過了的地方，去尋找一個似曾相識的香港。說的是在青山公路汀九段上，讓人好易錯過的「機場核心計劃展覽中心」，這官方名字正經八百，如果叫它「玫瑰園計劃時間囊」，就會吸引多了：這些年一直錯過，最先是聽藝術家林兆榮提起，內裏展示香港過渡期各項基建大計的藍圖，1990年代美學封存在一座有90餘年歷史的臨海古宅「白樓」。

知道之後一直放在priority list之首，但幾年來還是數次過門不入，到得知這座三級歷史建築將被「二度活化」，關於「玫瑰園計劃」的展覽館壽命開始倒數，焦急起來，月前終於一訪，展館「封印」起來的那個香港，確實非常有意思，而那內容又像在跟館外環境對話。在天台既會見到90年代所造就那基建香港的重要一景，亦見到一望無際的落日，吸引不少人特意在黃昏時分來到。

好想知道，看來跟我成長歷程有不少共通點的Eunice，對那段歷史有沒有感覺。決定邀請她到白樓一遊後，我也邀她從荃灣那邊出發，慢慢走完青山公路汀九段，才到達目的地，預好時間，到達時將近黃昏，就最圓滿了。青山公路汀九段的美景，吸引不少街坊沿路而跑，路上的泳屋和小灘，是常被錯過的有趣細節，而汀九橋下盤根錯節的路，則是我心目中香港首屈一指的奇景。一切加起來，這旅程該會是讓人懷念的。

想到這展館，總是想起游靜的香港文化評論集書名，《我從未應許你一個玫瑰園》，也想起香港史學者高馬可《香港簡史》中寫過渡期的一章，旅程結束後，我也想把其中一本書送給Eunice，作為「延伸禮物」。

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和香港來一場long D戀愛 ／文˙ 曾曉玲

對在港島成長的Eunice來說，「去荃灣的次數，十隻手指數得晒」。我們從荃灣西站起步，沿海濱長廊一直走，到達海安路那節包覆着橙紅外框的行車路，在通過這個打卡景點前，她倒見到入口旁是海濱單車徑終點，拍下「留意單車」的警告牌。鑽進「鳥居」，看着清朗天氣下打進路面的一格格光影，她談着自己的人生歷程：18歲那時，她亦曾獨遊東京作成人禮，剛畢業時任多媒體設計師，後來申請到德國展開工作假期，並進修多媒體人類學，再回流香港工作。她與老公談過遠距離的戀愛，老公又曾隨她在港生活一陣子，終決定同往荷蘭展開新生活。

沿海濱漫步發掘新奇事

走到「鳥居」盡頭便漸離荃灣，進入汀角範圍，在這被認為是「香港最美的散步路線」，有好天氣加持，仍不斷找到新奇事。走在青山公路汀九段的行人路上，能一直保持在高處俯瞰大海的視野，未到海濤花園前，低頭一看，下方岸邊有一片長滿青苔的石陣，混着嫩青與鏽紅的顏色，組成謎樣秘景。

快到汀九橋下，我們被泳灘那連串的泳會建築吸引着，Eunice探頭看去，見到下面「南山游泳會」別出心裁設計的閘門，兩邊還有對聯，於是臨時加插行程，沿石級而下，看到這成立已半世紀的泳會，在這一小塊區域營造的樂土，面向大海的建築內掛滿書法詩詞，「那邊有永久揮春﹗」Eunice指指露天羽毛球場上掛着「新春大吉」的膠牌，又示意我們聽聽球場旁種植的竹林，發出被風吹動的「沙沙」聲。

從基建展館到國史教育中心

Google上從荃灣走到「機場核心計劃展覽中心」的路程是一小時，不過走走停停看看，兩小時後我們才來到展覽中心所在的「白樓」門口，感受另一種時光停頓的奇妙感覺。白樓建於1930年代初，原是律敦治的住宅，1995年由新機場工程統籌署改建成展覽中心，展示包括赤鱲角機場、青嶼幹線、西隧、西九填海計劃等的十大基建藍圖，Sampson說：「想像一下，開館當時這些工程許多仍是未建成或剛動工，就像（港英政府）離開前的一個承諾。」應許港人一個美好的「玫瑰園」，回歸之前，每項基建就如中英對弈棋盤上的棋子，轉眼快30年，館內一切卻如停留在特定時空，從「永不翻新」到直接消失，即將變成國史教育中心「悠悠館」，「這展覽的完全去政治化就最政治化，所以好睇，而它將變成別的展覽，官方卻未曾解釋為何這兒已沒有繼續運作的意義，亦是有趣」。

在白樓天台眺望大橋，Eunice事前不曾知曉這一頁1997年前後的基建前世今生，「就好像去西九，我們一般人都是去野餐，沒體會它是長遠發展計劃的其中一點，背後有如此歷史故事」。

「long D關係也許更好」

離開白樓繼續步往深井，在橋上拍Eunice日落中的背影，她問「會不會顯得很傷感呀？」談到去異地生活，她記得首次訪倫敦，「那時已不在香港一段時間，我覺得雙層巴士駛前的感覺咁熟悉嘅？會將很多事物與自己過往經驗比較，就會發現，其實香港咪一直都喺你度囉，喺你裏面囉」。她說將來可能每年都會回來，又有網絡通訊，「就好像同香港拍一場long D戀愛那樣，間唔時會見，又會成日關心佢」，並非生離死別。Sampson也形容不少移民的人是「在重整與這個城市的關係，多於告別」，她接話，「long D關係也許更好」，這天她最喜歡的部分是探索海邊泳會，「放進了那麼多人的心思，最organic」，並說今次去埋呢度先，預示「我有下一次」。最後我們來個老套結尾，一同去食碗燒鵝瀨（味道頗佳），竟又看到酒樓裏有彭定康來訪舊照，就像呼應這趟旅程的神秘印記。

註：機場核心計劃展覽中心現時開放時間為星期二至五早上10:00至下午5:00；星期六日、公眾假期至下午6:30。至於何時正式閉館，發展局回覆白樓活化工程將於明年第四季開展，「國史教育中心悠悠館」預計2026年開始營運，想去要趁早。

【我的‧私藏】

舊樓天台

住港島舊樓的Eunice，在她家天台能遠眺獅子山及九龍東，那是丈夫向她求婚的地方，不過不便推介人人闖進去，大家也可發掘與珍惜各種舊建築天台獨有的景觀。另外，她說「電車是港島人另一種散步方式」，出社會工作、成為人母後，Eunice許久沒有好好細看這個城市了，上一次可能是與中學同學晚上補習後「遊電車河」，其實不一定做學生或移民前才可空出時間去探索，平時都可為自己偷一刻閒情，到處去看？

{ 圖 } 黃宇軒、Eunice

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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