家常便飯：手打鯪魚滑 一魚多味見心思

小幫手負責釀魚肉

小時候下課後會跟着母親到市場買菜，做完功課便跑進廚房 ，靠在流理台前看着媽洗洗切切，到手腳靈光一點，媽偶爾會把工序分配給我，只需餐刀便能操作的魚肉釀菜是其中一項，釀茄子、青椒、豆卜……都是我們家慣常會煮的餸菜，猶記得我最喜歡把大塊魚肉拚命往裏塞，釀得脹卜卜內心很滿意，母親卻在旁叮囑說食材比例要勻稱，並非愈多愈好。

傳承自順德外婆的手藝

像鯪魚滑這種從小到大也在吃的食物，在餐桌上出現看似理所當然，但仔細一想，背後工夫可不淺，尤其家人愛自製，不買現成貨。追問母親得知，手打鯪魚滑的做法是來自外婆，外婆是順德人，那裏魚塘多，盛產河鮮，因此會將鮮魚製成魚滑作餡，釀製成不同菜式。在媽童年時，外婆慣用鮫魚做魚膠，貪其便宜。但媽偏愛鯪魚肉鮮甜，只是多骨，處理上較麻煩，以往她會在海鮮檔選購原條鯪魚，請魚販起肉去骨，回家後將魚肉切薄片，然後拿起大菜刀剁魚肉，我在房間做功課聽到菜刀的節奏也就猜到她在做鯪魚滑。這節奏竟傳到鄰居家中，被投訴吵耳，媽唯有改用絞肉機。那時想不明白為何白色的魚肉，攪呀攪、打呀打過後會變灰色，換上截然不同的質感，覺得很奇妙。

節日限定版煎釀鯪魚

將鯪魚打成魚滑，菜式變化就多了，我最愛的是釀茄子和煎蛋角，即使不愛魚味的孩子如我也停不了口。除了上述家常菜，家人還會心血來潮加點新意，像媽就試過將豆卜反轉釀入魚肉，白色一邊朝外，油炸成表面酥脆內裏彈牙的小食。有陣子父親會煎一塊蛋皮，抹上薄薄一層鯪魚滑再捲起，蒸熟後斜切，金黃蛋皮形成漩渦花紋，恰如日式鳴門卷。我吃過最富心機的，是伯父逢過年做的煎釀鯪魚：將原條鯪魚起肉，保留外皮和頭尾，混入臘味、蝦米粒打成魚滑，重新釀入魚皮中，變回一條魚的模樣，沾上生粉後煎香，最後淋上青葱芡汁。伯父見我們吃得滋味，總會多做幾條讓我們帶回家，成為一年一度的節日限定菜式。

買不到未調味肉碎？自己剁！

一般海鮮檔有售現成鯪魚滑，未經調味的鯪魚肉碎反而較少見。若買不到魚肉碎，可試試買鯪魚，請魚販代為起肉，脊肉可用來打魚滑，魚骨用來熬湯。先仔細地將脊肉切成薄片，目的是要把魚骨切斷，再剁碎魚肉。若家中有碎肉機，就可以機器代勞。

釀菜要訣

不少食譜建議釀魚滑前要沾生粉 ，其實只要保持蔬菜乾爽，就可將魚滑黏實。烹調釀菜，先煎香魚肉一面至金黃色，再翻面略煎，加入醬汁燜煮便可。

茄子

斜切厚件，中間一刀不切斷，輕輕翻開，用餐刀釀入魚滑，抹平表面

燈籠椒、尖椒

只清洗外皮，開邊切走辣椒籽和白瓤，削去頭尾尖角，注意不要沾濕內部，切成小塊用餐刀釀入魚滑

豆腐

豆腐切成方塊，平鋪在蒸碟上，用刀挖一點魚滑，輕輕用手推上豆腐表面，原碟蒸熟。若要做煎釀豆腐，宜用硬豆腐，切成角形可煎得每面焦香

豆卜

豆卜開邊，用手指挖開白色部分，用刀塞入魚滑，輕壓再抹平四邊

將豆卜反轉來釀，白色一邊朝外，油炸後作為香口小食

食譜

手打鯪魚滑（1斤）

【材料】

．鯪魚肉碎……1斤

．葱……數條

．鹽……1.5小匙

．糖……半小匙

．粟粉……5小匙

．水……50毫升

．油、豉油……少許

．白胡椒粉、雞粉……少許

【做法】

1.從街市魚檔買來未調味的鯪魚肉碎，未打前呈鬆散狀

2.加入調味料和葱粒。葱粒分量隨個人喜好調整，家人愛葱香，至少會用6至7條

3.順着同一方向攪拌，拌勻調味料

4.至魚肉開始有黏性，就可用手撻，反覆數十遍撻至起膠（富彈性、黏作一糰的魚膠狀）

5.打起的魚滑可放入雪櫃儲存一至兩天，製作蒸煮燜釀菜式。若要多放幾天，可先煎成魚餅再冷藏，需要時切片使用

落鹽助起膠

要將魚肉打成膠狀不散開，秘訣除了順同一方向攪拌、重複手撻外，鹽分也是關鍵，下鹽不夠就打不起來 。加水可調整魚膠的稠度，令魚滑更軟熟；加少許油可讓魚滑更滑身，集合以上條件，就可打出爽滑彈牙的鯪魚滑！

煎蛋角

【材料】（約10至12件）

．雞蛋……2隻

．手打鯪魚滑……3湯匙

．鹽……少許

【做法】

1.打勻雞蛋，加少許鹽調味。拌入鯪魚滑，用筷子將魚肉略為壓碎，留有顆粒狀較有咬口

2.鐵鑊熱油，收至最細火，加入一湯匙魚肉蛋漿

3.煎至底部凝固，用鑊鏟摺成半圓形，再翻面定形

4.將半熟蛋角移至鑊邊慢煎，在中心煎下一件，重複至用完所有蛋漿

5.不時檢查鑊邊蛋角、翻面再煎。用鑊鏟輕壓，中心回彈代表已煎熟

燜釀茄子

【材料】（約8至10件）

．茄子1大條

．手打鯪魚滑……適量

．蒜蓉豆豉醬……1小匙

．水……1碗

．糖……半小匙

．鹽……少許

【芡汁．材料】

．蠔油……1小匙

．豉油……2小匙

．糖、粟粉……半小匙

．水……2至3湯匙

【做法】

1.茄子洗淨後切去椗部，斜切厚片，中間一刀不要切斷

2.逐一釀入鯪魚滑。茄子肉會氧化變黑，釀好便要迅即烹調

3.鐵鑊熱油，先用小火煎香魚肉，翻面略煎，盛起

4.用中火爆香蒜蓉豆豉醬，加入釀茄子拌炒。灒水，加鹽、糖調味。收細火，蓋上鑊蓋燜煮至茄子煮透及收汁

5.混合芡汁材料倒進鍋中，待醬汁滾起，輕輕翻動茄子讓每面沾上醬汁，煮至稠身便可上碟

文、圖˙ 屈曉彤

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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