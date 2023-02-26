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2023年2月26日星期日
星期日生活
什麼人訪問什麽人：坦然直面批評與臆測 訪《風再起時》導演翁子光
Hello AI，我不是AI
創意公民：我們都cosplay
無名周記：AI可以掃走Bullshit Job嗎？
哲學角度：工作的哲學
老少女之麻糬周記！
Long D：（二十二）讀荷索
圖文城市：沒有活力，午餐更有活力
同場加映：北海道賞雪溫泉之旅（下）
誰人日記：標準
開門讀書：重回舊地的路上
放心寫作：你打開過第十三扇門嗎？
#28 讀者來信：曾經，如今
阿貓阿狗：#177 落地生根
對號入座：ifva沒有失去的部分
自吹自擂：《風再起時》 癡情枉種 空餘感慨
家明雜感：《哈勇家》卻道天涼好個秋
影片簡評
單元連載：香港書38
星期日文學‧《克里姆林宮的餐桌》：飢餓蘇俄近在你嘴邊
{創科教育達人}朱子穎 小時拆電器 長大鑽研科技 擁抱ChatGPT迎教學新世紀
家常便飯：手打鯪魚滑 一魚多味見心思
第二人生：港人久經訓練 做事聰明靈活 星洲職場大展拳腳
社會實驗：嗌外賣 睇表演 藝術速食有得諗
去埋呢度先：Miss（咗）嘅香港 尋白樓裏的玫瑰園
未來城市：引領受助者活得更好 食物銀行唔止餵飽人
影片簡評
【明報專訊】《哈勇家》IIA
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什麼人訪問什麽人：坦然直面批評與臆測 訪《風再起時》導演翁子光
Hello AI，我不是AI
創意公民：我們都cosplay
無名周記：AI可以掃走Bullshit Job嗎？
哲學角度：工作的哲學
老少女之麻糬周記！
Long D：（二十二）讀荷索
圖文城市：沒有活力，午餐更有活力
同場加映：北海道賞雪溫泉之旅（下）
誰人日記：標準
開門讀書：重回舊地的路上
放心寫作：你打開過第十三扇門嗎？
#28 讀者來信：曾經，如今
阿貓阿狗：#177 落地生根
對號入座：ifva沒有失去的部分
自吹自擂：《風再起時》 癡情枉種 空餘感慨
家明雜感：《哈勇家》卻道天涼好個秋
影片簡評
單元連載：香港書38
星期日文學‧《克里姆林宮的餐桌》：飢餓蘇俄近在你嘴邊
{創科教育達人}朱子穎 小時拆電器 長大鑽研科技 擁抱ChatGPT迎教學新世紀
家常便飯：手打鯪魚滑 一魚多味見心思
第二人生：港人久經訓練 做事聰明靈活 星洲職場大展拳腳
社會實驗：嗌外賣 睇表演 藝術速食有得諗
去埋呢度先：Miss（咗）嘅香港 尋白樓裏的玫瑰園
未來城市：引領受助者活得更好 食物銀行唔止餵飽人
什麼人訪問什麽人：坦然直面批評與臆測 訪《風再起時》導演翁子光
Hello AI，我不是AI
創意公民：我們都cosplay
無名周記：AI可以掃走Bullshit Job嗎？
哲學角度：工作的哲學
老少女之麻糬周記！
Long D：（二十二）讀荷索
圖文城市：沒有活力，午餐更有活力
同場加映：北海道賞雪溫泉之旅（下）
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開門讀書：重回舊地的路上
放心寫作：你打開過第十三扇門嗎？
#28 讀者來信：曾經，如今
阿貓阿狗：#177 落地生根
對號入座：ifva沒有失去的部分
自吹自擂：《風再起時》 癡情枉種 空餘感慨
家明雜感：《哈勇家》卻道天涼好個秋
單元連載：香港書38
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{創科教育達人}朱子穎 小時拆電器 長大鑽研科技 擁抱ChatGPT迎教學新世紀
家常便飯：手打鯪魚滑 一魚多味見心思
第二人生：港人久經訓練 做事聰明靈活 星洲職場大展拳腳
社會實驗：嗌外賣 睇表演 藝術速食有得諗
去埋呢度先：Miss（咗）嘅香港 尋白樓裏的玫瑰園
未來城市：引領受助者活得更好 食物銀行唔止餵飽人
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