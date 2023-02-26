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家明雜感：《哈勇家》卻道天涼好個秋

【明報專訊】台灣電影《哈勇家》悄悄公映了，影院及場次都很少，好可惜。影片清新、質樸又豁達；關於家庭、傳統的矛盾，富啟發性。比起千篇一律的奇觀大片，《哈勇家》更值得我們注視。

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