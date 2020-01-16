副刊

星期日生活

#28 讀者來信：曾經，如今

【明報專訊】上一次，我們邀請大家回想童年，比較一下過去的自己與當下之分別。我們收到了林林總總「曾經……如今……」的故事，而讀者「外星小女孩」的故事是這樣的……

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