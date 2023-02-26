副刊

星期日生活

放心寫作：你打開過第十三扇門嗎？

【明報專訊】想起了一則《格林童話》。話說，森林裏住了一位樵夫和他的妻子。他們有一個三歲的女孩。可是，他們非常窮，窮得沒有東西餵孩子。一天早晨，聖母顯靈，說可以幫助他們照顧女孩。

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