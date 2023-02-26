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Long D：（二十二）讀荷索

【明報專訊】今次是讀荷索，是read，非watch，因80歲的他去年寫出人生第一本小說The Twilight World（《黄昏世界》）。問題很早出現：為何是小說，非電影？

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