Hello AI，我不是AI

ChatGPT愈炒愈熱，程展緯還問我「你是不是AI」（AI已學懂人類自然反應反白眼沒有？）。有關AI取代人類工作已經不是什麼預測臆測而是每天演進發生，甚至搞出不少亂子，香港大學便率先禁止學生用ChatGPT幫手做功課。但林康琪仍要往好處想：可旨意它掃除林林總總無意義讓人類生厭的bullshit jobs？又或者，取代比AI更因循且缺乏創意的官僚以節省公帑？AI或者真的並非一無是處，更是大勢所趨，早有準備的朱子穎校長，對被殺個措手不及的教育界有意味深長的分享和建議。

承上周話題有關電影《風再起時》上映負評不斷，導演翁子光今期接受本身也是創作人的朱鳳翎訪問，二人過去多講貓經，反而少談電影；應其邀請，導演向觀眾給出了一個詳細的導讀，反駁有指電影與今日的香港無關，也回應了上周影評人紅眼的文章。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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