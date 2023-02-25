e新品：Sony玩味播放器 懷舊「卡式帶」聽無損靚聲

高階Signature技術大量下放

為了令NW-ZX707的音色更接近Signature系列，廠方在硬件上帶來不少升級，例如提升FTCAP3高聚合物電容的質素，讓機體提供更大電量和減少電流通過時的電阻。而在Signature系列中專門用於阻隔處理器、記憶體等電子零件所引發噪音的OFC磨光區塊，也在NW-ZX707內使用。至於平衡輸出上也承襲了Signature系列的8毫米大線圈，提高所有頻率的聲音細緻度。為了改善輸出時聲音定位，令音色空間感更廣寬，機內的電子零件也採用Signature系列的含金焊料來焊接，誠意十足。

NW-ZX707內置Edge-AI（人工智能）及DSEE Ultimate（數碼音質提升技術），能實時為壓縮數碼音樂檔案加強音質，並透過演算法提升至CD品質（16位元44.1/48kHz）無損音頻編碼。無論是Wi-Fi串流音樂或已下載到機內的音樂檔案皆能夠支援，也支援無線耳機使用。

可連續用25小時

新機內置Android 12作業系統，設有5吋1280×720像素的輕觸式屏幕，用家可安裝不同的串流音樂應用程式及透過Wi-Fi連接播放音樂。電量方面，NW-ZX707以立體聲插槽播放44.1kbps MP3格式音樂，可連續使用25小時，而播放96kHz FLAC格式音樂則為23小時。●

Sony NW-ZX707規格

作業系統：Android 12

屏幕：5吋1280×720像素

輸出頻率：20Hz至40,000Hz

支援格式：MP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、HE-AAC、Apple無損、AIFF、DSD、APE、MQA

連續使用時間：最長25小時

體積：132.3×72.5×16.9mm

重量：227g

售價：$6990

查詢：2833 5129