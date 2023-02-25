業主商戶攜手 2年省1.7萬隻即棄杯

保溫重用餐盒快將推出

這個環保杯計劃為企業的「2030可持續發展策略」的重點項目之一，太古地產可持續發展副總監何浩賢（Patrick）指，他們開始計劃前先了解過區內人士的心態、消費習慣，總結是借還環保杯的流程必須簡便，「如部分人開會或上班未必會隨身帶杯，亦不想自己清洗，希望歸還程序方便，杯又需要好看的」。他們最終找到新加坡初創公司Muuse，並於2020年11月推出智能環保杯系統，以應用程式輕鬆借還杯子，借用後可於30天內在太古坊5個還杯站退還。若逾期不還，系統會經已登記的信用卡收取每杯$80罰款。參與計劃的商戶亦會給予優惠，Patrick指有賴租戶與他們一起推動宣傳，並提供飲品優惠及小食，才能得到區內用家持續支持。

現時區內共有10間食肆、咖啡店及1間健身室參與計劃，2年多以來雖因疫情暫停過一段時間，但累計已減少棄置逾17,000隻即棄杯，並累積超過1700個活躍用戶。Patrick表示，計劃推出期間仍不停改善，例如環保杯最初只有12及16安士容量，後來收到商戶反饋，再加推8安士的小杯。至於清洗則交由太古坊內一間餐廳負責，旨在減少碳排放和運輸成本。

Patrick對於現時成果感到相當鼓舞，直言不論消費者或企業都向着環保潮流邁進，政府亦計劃推行管制即棄塑膠餐具的條例。他續指計劃的下一個方向將推展至可重用餐盒。他們審視過區內食肆，設計出兩種尺寸的環保餐盒，可盛裝沙津、飯、麵等食物，並有保溫效果，現時內部試用的整體運行順利，會快將推出。●

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