《日新》破格音樂劇 演繹虛實 窺探少年孫中山內心掙扎

一部講述國父的音樂劇，戲名不叫《孫中山》，而號《日新》——一個他年輕時取的名字（戲中亦稱孫日新），作曲及音樂總監金培達解釋：「你可以說我們（《日新》）是傳記，但某程度上是前傳。」他認為，此劇是說孫中山是怎樣煉成的：「不是講他有多成功，而是講他怎樣走到最後。他形成了他最堅決的信念，（我們）看到他預備上路，繼續去完成這件事。」

革命路上排除萬難

《日新》聚焦少年時的孫中山如何背負家國大事，編劇陳詠燊不禁問道：「他面對某些struggle的時候，會怎樣抉擇？會不會有迷失的時候呢？」他從歷史文獻中嘗試發掘孫中山人性的一面，探索他革命的心路歷程。「我看孫中山自己寫的書，都寫過他們『四大寇』曾經決裂，在他的角度上，兄弟有互相出賣過，這些又怎樣承受呢？」

所以陳詠燊在《日新》最想探討孫中山這份「排除萬難」的精神到底是什麼意思：「今次我的題目寫得最重的一個位就是排除萬難，成日講排除萬難、排除萬難，但如果細心拆開隻字，其實是一萬個困難；而且一萬個困難不會是同一個，一萬個困難不會是咬緊牙關就會過到的那種困難。」

戲中孫中山與革命兄弟爭論如何改變當時的社會，導演鄧偉傑認為討論是社會健康文化：「改變不一定是完全剷除，當中都有說，就算孫中山他（自己）都有一個debate，究竟我們是改革還是起義？改革和起義之間的struggle在戲裏面都有一些地方着墨。在孫中山的心理狀態上，我覺得是值得去討論的。每個人的立場是怎樣，大家有自己的定位。」

上下半場 兩個世界

《日新》音樂風格呈流行曲及輕搖滾，相對注重旋律入耳，但下半場有一兩首歌的風格迥異。因為陳詠燊今次參與，期望做到些電影無法呈現的舞台表演方式，「上半場和下半場其實是兩個世界來的。上半場是一個英雄故事，幾傳統，時段就是他（孫中山）從外國留學回到翠亨村，一路到搞第一次革命前；下半場就突然間大逆轉，變了另一個空間」，陳詠燊指舞台劇因有幕間才能做到這種效果。上半場寫實，下半場則是虛構，描寫孫中山的心理活動，回溯他經歷過的事，追憶他和一班革命兄弟的心路歷程。

金培達指在下半場「音樂風格突然會破開了」，不但希望下半場破格，更希望風格和劇情上令人意想不到。由於劇情虛構，填詞人岑偉宗認為有空間讓觀眾玩味語言，因為角色心中所想基本上沒有限制，只要跟着角色的情緒走。譬如《革命香爐》一歌，講到革命兄弟對於制度、現代文明管治的觀點，岑偉宗決定將論述化繁為簡，用比喻、象徵表達他們的觀點——在孫中山的腦海裏，一班兄弟問他搞革命是否只為捧自己上位，質疑他上位後會否僅是下一個慈禧。

選詞配合角色處境

填詞上，岑偉宗就着人物的性格選詞用字，「用現在的口脗來形容，很熱血、很有熱誠、很有熱情、很有衝勁，但同時間，他（孫中山）要面對、處理的是一些家國的問題」。因應音樂風格，填詞人選擇了相較現代的用詞，沒有刻意呼應時代背景而用古文。然而在兩處用字較獨特，譬如一開首，孫中山回到翠亨村時，那些鄉里所唱的有較多口語。去到中段，孫中山、他的革命兄弟及其元配夫人盧慕貞，因曾受教育，談吐相較有教養。其中亦有差異，例如部分人的語言養分或來自日常娛樂的戲曲，但有時用詞亦見古雅，譬如盧慕貞懂得「孔子登東山而小魯，登泰山而小天下」的典故。「我選詞要看角色和處境，當然在一個搖滾的狀態下，在一個情緒激動的情緒狀態下，其實他（角色）可以用文雅妙趣俗鄙這6個語感層次去演繹。」岑偉宗舉例，革命兄弟中尢列較剛烈、粗魯，故在《革命香爐》一歌會唱出「出恭」一詞，符合角色性格。

去到下半場最後一幕，亦見陳詠燊玩味之處——長達10多分鐘的extended musical sequence。鄧偉傑認為對演員是很大挑戰，「它不止是唱，又唱又跳又打又演又講，還要是情緒最高漲的時候」。困難在於將「取西經」的比喻——沿途擊退不同妖魔鬼怪，用一首歌唱出來。最終解決方案是未打前先唱，岑偉宗形容就像唱出拳手上擂台前的心理活動，「拳擊比賽的時候你當然看人怎樣揮拳打了」，至於所謂打的情節其實由編舞安排，打完後亦唱出心理活動。「所以最後，歌不是叫做《取西經》，最後歌叫做《決定》，其實就是心理活動。」●

《日新》

日期及時間︰3月2至5日（晚上8:00）；3月4日（下午3:00）

票價：$280至$580

地點︰灣仔告士打道1號香港演藝學院歌劇院網址︰bit.ly/3DMUOsT

文：嚴嘉栢

編輯：文顥孜