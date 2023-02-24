藝文青：即使你離開 我熱情未改

在電影版《飯戲攻心》，編導陳詠燊刻意將戲劇矛盾收窄在戲中家庭裏面，即使中間各人湧現衝突，但最終仍是大團圓結局，至少觀衆可以笑着離開戲院。儘管《飯戲攻心》舞台版依然將衝突放置在同一個家庭，笑點應有盡有，然而結局似乎更貼近現實——家庭衝突往往帶着無奈而終，離開劇院後又要回家面對大小事。

這種改動無分對錯，但純粹期望管理上未必如觀衆所想。此外未知是編劇還是導演意思，似乎意欲不止框在戲中家庭，甚至從家庭延伸到講論香港移民潮。舞台右側擺放一部真實的電視機，角色不時會撳開電視，而電視預設為新聞台（後來才得知並不是每一個位置都能清楚看到電視機）。其中有一段港人在機場告別親友的新聞片段，除此之外，新聞台的報道大多是主播在說話的畫面，叫人不禁思疑是否有話要說。

去到劇終，大哥終向二佬、三佬表示同意賣出舊屋，並大概說了這間屋是阿爸阿媽留給他們的福氣，即使將這間屋賣了，也會帶着阿爸阿媽的福氣分散到不同地方。舞台版的大哥本人甚至離開香港，遠赴印度修行。

電影版和舞台版同樣有唱出張學友的《還是覺得你最好》，電影版相較用來渲染情緒；而舞台版則用來回應主題。「即使你離開 / 我熱情未改」恰恰只由飾演大哥的周國賢唱出，彷彿自己唱給自己這個離開的人聽，如果「你」和「我」倒轉，也似是希望留下來的人紀念「我」。●

文：比利