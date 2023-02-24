大埔海濱公園→得月樓警崗 春日遊車河賞花尋樹屋

第1站：大埔海濱公園 繁花接力綻放

向來是賞花好去處的大埔海濱公園，佔地約22公頃，比維園大3公頃左右。園內植有多種花卉，而且花期各有不同，幾乎全年均可賞花。而在每年2、3月，就踏入重瓣山櫻花、黃花風鈴木（黃鐘木）及紅花風鈴木（洋紅風鈴木）的開花季節。現時園內露天劇場旁邊，正有10多棵山櫻盛放，香港回歸紀念塔旁的空地亦滿是彩色繡球花。據園丁表示，之後在近大發街入口還會有其他品種櫻花接力開花，因此毋須擔心無花可賞。由於櫻花和黃花風鈴木的花朵都屬於細小品種，如想拍出大特寫，最好為相機配備長焦距鏡頭。

大埔海濱公園不設停車場，車輛可停泊在公園附近大華街的停車場（時租平日$10，周六、日及公眾假期$20）。●

第2站：「小泰國」佛像金燦燦 河邊遇奇幻樹屋

賞花後回大華街取車，駛出時左轉駛至迴旋處，經大福街、完善路、大埔太和路駛至寶鄉橋，再經寶鄉街轉入北盛街，經錦山路駛至石蓮路盡頭便會見到大量停車咪表位，附近亦有石鼓壟露天停車場（時租$12），車程約10分鐘。沿着露天停車場旁的小路走約10分鐘，便來到第2個景點太和泰國寺。它又稱咩咖探嘩哪啉寺，從寺內張貼的籌款啟事可見，這座泰國寺已開設了30多年，供奉多座金身佛像。由於參拜信眾多為泰國人，蒲團擺設亦走泰國風，讓人有如置身泰國的錯覺。

從廣場上最大一座金身佛像後的樓梯走下河邊，便可看到一間與大樹糾纏在一起的塌頂小石屋。大樹的樹根已沿着地基一直延伸至河裏，遠看恍如一間長出巨根的樹屋，充滿奇幻感覺，坐在大石上觀賞片刻，不期然感到一陣寒意。

整個早上尋花賞樹，花費不少腳力，不妨先用餐小休。開車駛回北盛街，經廣福道、東昌街轉入寶湖道。目標餐廳V.W Vegan Cafe位於寶湖花園商場（車位時租平日$19，周六、日及公眾假期$23），如果想慳泊車錢，也可到一街之隔的同茂坊、同秀坊及同發坊的咪表位碰碰運氣。這間人氣素食餐廳，大部分食材都由店主親自製作，例如今次點的吞拿魚酸種多士配香橙沙律，吞拿魚素醬由店主以鷹嘴豆製成，味道與吞拿魚醬很相似，而自家發酵的酸種多士，外皮香脆內層鬆軟豐滿，口感極佳。店內另一款招牌美食「不可能漢堡」則以貝果取代一般的漢堡包，同樣值得一試。●

V.W Vegan Cafe fb：＠V.W Vegan Cafe

第3站：小教堂劫後「重生」

吃完午餐再出發，下一個景點是位於林村鄉26村之一的南華莆，參觀村內一間富有特色的基督教教堂崇真堂。由寶湖道經東昌街、廣福道、大埔公路元洲仔段，右轉上吐露港公路，於出口7「石崗及康樂園」離開高速公路，並在林錦公路交匯處第2個出口駛出，一路靠左駛入大窩西支路，繼續向前行約3分鐘，便會見到左邊一座甚有氣派的「南華莆」牌坊，穿過牌坊便可見到第3個景點──崇真堂，全白色建築在古老村屋襯托下格外搶眼，車程約需15分鐘。

根據教會網站資料，村內第一座教堂建於1953年，後因白蟻蛀蝕破壞建築結構，2007年才於現址重建，成為現時簇新亮眼的崇真堂。村內遊樂場旁還有一幢建於1954年的古老村屋，雖然已近70年歷史，但似乎比旁邊的村屋保養得還要好。●

第4站：得月樓警崗變打卡熱點

離開南華莆時原路折返，在林錦公路迴旋處前燈位依從路牌指示駛上粉嶺公路，駛至出口9A「白石凹及新田」駛離高速公路。在路口位右轉過橋，再右轉駛入青山公路洲頭段，當見到第2條行人天橋前左轉駛入橋前小路，便可經波樓路左轉入河上鄉路，直駛到羅湖懲教所。繼續前行，在左邊第一個路口轉入快景路，前行約3分鐘再轉入得月樓農莊前右方小路（見圖），便抵達最後一個景點──得月樓警崗。這段路車程最長，約需半小時。留意如果跟從地圖App建議路線，系統或會指示兜一個大圈經馬草壟行駛，而不是較近的河上鄉路行駛；另外系統又會建議從一條狹窄小路駛入得月樓警崗，但其實此路不通，駛入後若要倒車出來難度極高，駕駛者要注意。

得月樓警崗位於邊境附近，旁邊一條行人天橋，可讓獲授權人士直接走過梧桐河，進入對岸的深圳羅湖地區，橋的入口放置了多個邊境禁區警告牌。由於位置敏感，所以在2013年香港特區政府開放相關的邊境禁區後，一直是遊人打卡熱門位置。

如果喜愛行山，可留意得月樓警崗附近有一個絕佳登高地點──大石磨，在海拔183米高的山頂上建有一座發射站及廢棄軍事營房。由於擁有360度無敵景觀，可在近距離欣賞馬草壟一帶魚塘及深港邊境風光，加上登山路線只長約800米，因此大受行山人士歡迎，不妨選個天氣晴朗的日子來登高。●

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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